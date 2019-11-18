《海闊天空》中大保衛戰版瘋傳 網友互道加油「光復香港」…

香港YouTuber上傳一部改編影片，將名曲《海闊天空》配上示威者在中大面對港警強攻的片段，許多網友看完影片後都深受感動。（法新社）

2019-11-18 11:52:52

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動持續延燒，香港中文大學12日起被港警連日強攻，與示威者爆發激烈衝突，事後示威者們雖從中大及二號天橋撤守，但各地衝突仍不斷。而有香港YouTuber上傳一部由Beyond的《海闊天空》改編的影片，片中《海闊天空》配上示威者在中大面對港警強攻的片段，許多網友也在底下紛紛留言「光復香港，時代革命」。

這部「《海闊天空》MV 中大保衛戰版本」將《海闊天空》與中大抗爭畫面結合，並搭配空拍畫面剪輯，影片中也插入中大校長段崇智到場和學生會談的畫面，只見學生質問段崇智：「為什麼一個22歲的大學生要穿著防彈衣站在中大校園？」上傳此片的YouTuber也在片尾訴說：「如今，香港人不再單單只是一個身份，而是一種信念、一種意志，一個不畏強權、敢為公義和自由而犧牲的象徵，不論你的膚色、性別和年齡，只要我們信念一樣，全世界的人都可以是香港人，各位前線的手足，各位香港人，Stand with Hong Kong！ Fight for Freedom！」

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許多網友看完這部影片之後都深受感動，紛紛留言：「光復香港，時代革命」、「我若放棄，誰衛我城？」、「看完好感動，我以前做為香港人都小看香港人，但經過此次事件後我已身為香港人自豪。」、「寧鳴而死，不默而生。」、「不分中大、港大、理大，只有香港人。」

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