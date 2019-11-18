人民抗議油價飆漲50％！ 伊朗政府祭出史上最大規模斷網

伊朗各地發生大規模抗議活動，各處加油站及銀行遭破壞，車輛也被燒毀棄置。（美聯社）

2019-11-18 14:19:42

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗政府15日宣布大漲汽油價格至少50％，伊朗各地至今爆發多場抗議活動，造成至少12人死亡、數百人受傷，更有1千多人被捕。然而，伊朗政府進行大規模斷網，試圖阻斷伊朗人民與外界聯繫，美國矽谷知名科技公司甲骨文（Oracle）更表示，這是伊朗有史以來最大規模的斷網行動。

綜合外媒報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）表示支持政府將汽油價格提高50％的決定，引起伊朗人民不滿，群起示威抗議，哈米尼譴責示威者並以「暴徒」稱之，更稱示威者是受到反革命份子及外國敵軍干擾才展開抗議行動。

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抗議活動遍及百座城鎮，各處加油站及銀行遭破壞，車輛被燒毀棄置在道路上，示威抗議演變成大型暴動。連續3日的抗議活動造成至少12人死亡、數百人受傷，根據當地新聞台報導，更已有1千多人被補。

然而，根據監控網絡安全的非政府組織NetBlocks統計數據證實，自15日當晚開始，幾乎伊朗全境的網路系統均被切斷，流量僅保持在一般狀態下的5％至7％，甲骨文公司更指出，這堪稱是伊朗有史以來最大規模的斷網行動。對此，僅有伊朗當地媒體ISNA新聞社報導指出，伊朗最高國家安全委員會下令在全國範圍「限制訪問」網路，但未有詳盡說明。

Confirmed: #Iran is now in the midst of a near-total national internet shutdown; realtime network data show connectivity at 7% of ordinary levels after twelve hours of progressive network disconnections as public protests continue #IranProtests ????



???? https://t.co/1Al0DT8an1 pic.twitter.com/u6bVsfvOOm — NetBlocks.org （@netblocks） 2019年11月16日

伊朗各地發生大規模抗議活動，各處加油站及銀行遭破壞，車輛也被燒毀棄置。（美聯社）

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