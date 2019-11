人民抗議油價飆漲50％！ 伊朗政府祭出史上最大規模斷網

2019-11-18 14:19:42

〔即時新聞/綜合報導〕伊朗政府15日宣布大漲汽油價格至少50%,伊朗各地至今爆發多場抗議活動,造成至少12人死亡、數百人受傷,更有1千多人被捕。然而,伊朗政府進行大規模斷網,試圖阻斷伊朗人民與外界聯繫,美國矽谷知名科技公司甲骨文(Oracle)更表示,這是伊朗有史以來最大規模的斷網行動。

綜合外媒報導,伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)表示支持政府將汽油價格提高50%的決定,引起伊朗人民不滿,群起示威抗議,哈米尼譴責示威者並以「暴徒」稱之,更稱示威者是受到反革命份子及外國敵軍干擾才展開抗議行動。

抗議活動遍及百座城鎮,各處加油站及銀行遭破壞,車輛被燒毀棄置在道路上,示威抗議演變成大型暴動。連續3日的抗議活動造成至少12人死亡、數百人受傷,根據當地新聞台報導,更已有1千多人被補。

然而,根據監控網絡安全的非政府組織NetBlocks統計數據證實,自15日當晚開始,幾乎伊朗全境的網路系統均被切斷,流量僅保持在一般狀態下的5%至7%,甲骨文公司更指出,這堪稱是伊朗有史以來最大規模的斷網行動。對此,僅有伊朗當地媒體ISNA新聞社報導指出,伊朗最高國家安全委員會下令在全國範圍「限制訪問」網路,但未有詳盡說明。

Confirmed: #Iran is now in the midst of a near-total national internet shutdown; realtime network data show connectivity at 7% of ordinary levels after twelve hours of progressive network disconnections as public protests continue #IranProtests ????



???? https://t.co/1Al0DT8an1 pic.twitter.com/u6bVsfvOOm