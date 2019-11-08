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伊朗規模5.9強震 多個村莊遭摧毀、至少5死120傷
2019-11-08 13:24:47
〔即時新聞／綜合報導〕伊朗當地時間今天凌晨2時17分許發生芮氏規模5.9極淺層強震，導致大批建築物倒塌，目前已傳出當地至少5人死亡，另有120受傷。
《CNN》引述伊朗半官方新聞媒體《法斯通訊社》（FARS）的報導指出，這次地震發生在深夜，災區不少民眾在睡夢中被驚醒，鄰近震央的地區至少有3個村莊被摧毀，目前當局已成立緊急應變小組，該國救難組織「紅新月會」也已投入救援。
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根據美國地質調查局（USGS）的觀測數據，伊朗東亞塞拜然省哈什特魯德市（Hashtrud）東北方57公里地區，在台灣時間今日上午6時47分許發生芮氏規模5.9地震，震央位於北緯37.4度，東經47.5度，震源深度為10公里，為易致災的極淺層強震。
據悉，伊朗位於阿拉伯板塊與歐亞板塊交接處主要斷層線上，過去曾發生多次地震，最近一次嚴重災情為去年11月發生於兩伊邊境的6.3強震，共造成至少361人死亡。