為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

伊朗規模5.9強震 多個村莊遭摧毀、至少5死120傷

伊朗當地時間週五凌晨發生芮氏規模5.9強震，已造成至少5人死亡，120人受傷。（歐新社）

伊朗當地時間週五凌晨發生芮氏規模5.9強震，已造成至少5人死亡，120人受傷。（歐新社）

2019-11-08 13:24:47

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗當地時間今天凌晨2時17分許發生芮氏規模5.9極淺層強震，導致大批建築物倒塌，目前已傳出當地至少5人死亡，另有120受傷。

《CNN》引述伊朗半官方新聞媒體《法斯通訊社》（FARS）的報導指出，這次地震發生在深夜，災區不少民眾在睡夢中被驚醒，鄰近震央的地區至少有3個村莊被摧毀，目前當局已成立緊急應變小組，該國救難組織「紅新月會」也已投入救援。

根據美國地質調查局（USGS）的觀測數據，伊朗東亞塞拜然省哈什特魯德市（Hashtrud）東北方57公里地區，在台灣時間今日上午6時47分許發生芮氏規模5.9地震，震央位於北緯37.4度，東經47.5度，震源深度為10公里，為易致災的極淺層強震。

據悉，伊朗位於阿拉伯板塊與歐亞板塊交接處主要斷層線上，過去曾發生多次地震，最近一次嚴重災情為去年11月發生於兩伊邊境的6.3強震，共造成至少361人死亡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
伊朗西北部5.9強震 震源深度10公里以內
2019-11-08 09:34

伊朗西北部5.9強震 震源深度10公里以內
伊朗凌晨6.3強震 已逾400人受傷
2018-11-26 06:48

伊朗凌晨6.3強震 已逾400人受傷
傳子千萬？不如傳世金店面

傳子千萬？不如傳世金店面
伊朗邊境規模5.9地震 至少2死58傷
2018-08-26 09:53

伊朗邊境規模5.9地震 至少2死58傷
伊朗發生規模5.5淺層地震 鄰近境內唯一一座核電廠
2018-04-19 16:24

伊朗發生規模5.5淺層地震 鄰近境內唯一一座核電廠
Mazda CX-30 跨界休旅試駕

Mazda CX-30 跨界休旅試駕
伊朗發生規模5.1地震 至少21傷
2018-01-07 07:28

伊朗發生規模5.1地震 至少21傷
餘震頻傳！伊朗連2淺層強震 已釀至少55傷
2017-12-13 14:48

餘震頻傳！伊朗連2淺層強震 已釀至少55傷

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播