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傳港警攻入理大醫療避難處 現場留手寫信、大量血跡

香港理工大學17日爆發警民衝突，雙方從昨日白天一路對峙到今日清晨。（路透）

香港理工大學17日爆發警民衝突，雙方從昨日白天一路對峙到今日清晨。（路透）

2019-11-18 08:16:10

〔即時新聞／綜合報導〕香港理工大學17日爆發警民衝突，雙方從昨日白天一路對峙到今日清晨，港警一度攻入理工大學並逮捕部分示威者，有傷者和醫護人員被拘捕，現場留下許多血跡，以及一封手寫信。理大校長滕錦光則稱，已獲警方許可，可讓學生和平離開校園。

香港理工大學昨夜至今衝突不斷，示威者與港警對峙整夜，理大校長滕錦光今天凌晨曾與浸大校長錢大康、城大校長郭位、科大校長史維、港大校長張翔聯名呼籲，希望各方克制，並呼籲校園內的學生、校友及其他人士盡快離開理大。但港警與示威者仍不斷爆發衝突，雙方除互擲汽油彈及催淚彈，警方還不時利用水炮車向示威者噴灑強力水柱，到今日清晨雙方仍持續對峙。

據《立場新聞》報導，警方於凌晨突擊理大正門，逮捕並帶走多人，有現場消息指出，警方一度攻入大學醫療避難處，導致有傷者和醫護人員被拘捕，在現場遺留大量血跡及一封手寫信，手寫信內容為「對不起！！因有速龍突擊 而要去你房間，本人十分抱歉，希望你理解並体諒 sorry」。

報導提到，在警方攻打理大正門後，理大校長滕錦光則透過錄影稱，自昨日下午就一直與警方溝通，昨晚也持續保持緊密聯繫，並獲警方向校方承諾，若示威者不主動使用武力，警方將暫緩攻勢，並容許示威者和平離開校園。滕錦光也說，曾希望到現場和學生交流，但警方認為危險不適合，所以他才拍攝影片傳遞消息。他也宣稱，若有學生被捕，自己會陪同到警署，確保學生的案件得到公平對待。

據《香港01》報導，理大學生校董李傲然指出，警方從三方推進攻入理大，並有速龍小隊成員從漆咸道南鐵絲網衝入，截斷暢運道逾百示威者退路，攻入時示威者處境狼狽，有人受傷及大哭。李傲然也提及，當時校內有學生眼部受槍傷，還有40人因受水炮射擊而出現低溫症，但理大的義務救護員已被拘捕。

警方於凌晨突擊理大正門，於門口制服多名黑衣人，並嘗試攻入噴水池，有示威者見狀丟擲燃燒彈，現場陷入一片火海。（法新社）

警方於凌晨突擊理大正門，於門口制服多名黑衣人，並嘗試攻入噴水池，有示威者見狀丟擲燃燒彈，現場陷入一片火海。（法新社）

警方於凌晨突擊理大正門，於門口制服多名黑衣人，並嘗試攻入噴水池，有示威者見狀丟擲燃燒彈，現場陷入一片火海。（美聯社）

警方於凌晨突擊理大正門，於門口制服多名黑衣人，並嘗試攻入噴水池，有示威者見狀丟擲燃燒彈，現場陷入一片火海。（美聯社）

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