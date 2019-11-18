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下架China！WHO醫學院名錄除名8校 都是中國的

2019-11-18 01:51:10
世界衛生組織與世界衛生大會共創的世界醫學教育聯盟，設有世界醫學院校名錄，中國有8所醫學院被從名單上剔除。（路透、彭博檔案照，本報合成）

世界衛生組織與世界衛生大會共創的世界醫學教育聯盟，設有世界醫學院校名錄，中國有8所醫學院被從名單上剔除。（路透、彭博檔案照，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）與世界醫師協會（WMA）共創的世界醫學教育聯盟（WFME），設有世界醫學院校名錄（WDOMS），被該組織承認的醫學院都會記載其中，目前中國境內有8所醫學院已被該組織除名。

根據《鳳凰網》《搜狐網》報導，世界醫學院校名錄（WDOMS）在本月6日已經把中國8所醫學院移除，清一色全為中醫藥大學，分別為北京中醫藥大學、貴陽中醫藥大學、黑龍江中醫藥大學、遼寧中醫藥大學、上海中醫藥大學、山西中醫藥大學、天津中醫藥大學、雲南中醫藥大學，此舉等同於不承認中國的中醫藥大學為世界認可的醫學院。

經查證，除了8所已經被移除的中國中醫藥大學，目前該組織仍未除名多所中國境內的中醫藥大學。（圖取自世界醫學院校名錄）

經查證，除了8所已經被移除的中國中醫藥大學，目前該組織仍未除名多所中國境內的中醫藥大學。（圖取自世界醫學院校名錄）

經查證，前述的8所中國中醫藥大學，目前已不存在於世界醫學院校名錄，但該組織尚未完全移除中國境內的所有中醫藥大學，一份疑為北京中醫藥大學校友會做出的聲明，提到該組織只收錄開辦西醫臨床醫學專業醫學院校，不把中醫等傳統醫學列入此名錄，因此目前正在進行溝通、協調。

據悉，世界醫學院校名錄（WDMS）最初由世界衛生組織負責編纂、不定期更新名冊，統整全球醫學教育機構，並於1953年首次出版《世界衛生組織世界醫學院名錄》，最後一次出版是在2000年。中媒認為，或許是因該名錄現由世界衛生組織與其他機構共同整理，才會出現標準不一，使中國中醫藥大學遭除名的現象。

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