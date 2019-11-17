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日韓《軍情協定》將失效 美日防長向韓施壓

美日韓三方國防長在泰國曼谷舉行會談。左起依次是鄭景鬥、埃斯珀、河野太郎。（法新社）

美日韓三方國防長在泰國曼谷舉行會談。左起依次是鄭景鬥、埃斯珀、河野太郎。（法新社）

2019-11-17 21:46:54

〔即時新聞／綜合報導〕美日韓三方國防長今（17）日在泰國曼谷舉行會談，美日兩方以共享情報的重要性，向韓施壓，企圖拯救因日韓關係而岌岌可危的《日韓軍情協定》。

綜合外媒報導，南韓國防部長官鄭景斗、美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）、日本防衛大臣河野太郎，17日在曼谷舉行會談。埃斯珀在開場便表示，此番會談將討論同盟間共用情報的重要性。河野太郎也表示，在朝鮮半島尚未實現無核化之前，日美韓需要繼續加強國防合作。面對美日意向明確地施壓，鄭景鬥則表示，近期日韓關係惡化使國防合作陷入困境，對此感到遺憾。

針對韓半島問題，日方強調將徹底執行聯合國安理會對北韓制裁的決定，韓方也表明「為實現無核化，日韓有必要合作」。另外提到中國在南海的軍事大動作，三方達成共識，指出必須確保「航行自由」與「上空飛行自由」，並強調法治，表示一切糾紛應訴諸國際法規來和平解決。

河野請韓方重新考慮不要廢棄日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA），但鄭景斗反駁稱原因在於日本的出口管制，雙方意見分歧。會中還提及了《中程飛彈條約》（INF）失效一事，但河野向媒體僅表示內容不便透露。

美日韓三邊對區域和平的維護有著共識，表示將在共用情報、高層政策協商、聯合軍演等方面繼續加強合作，但當美日積極以北韓導彈問題說服南韓續簽《軍情協定》，南韓只表示願意為無核化作出努力，除此並無具體回應。

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