離奇！無人公寓火災3貓5狗慘死 嫌犯可能不是人...

韓國一間無人公寓火災造成3隻貓咪與5隻狗被濃煙嗆死，而引發火苗的嫌犯可能不是人。貓狗示意圖。（美聯社）

2019-11-17 12:12:57

〔即時新聞／綜合報導〕韓國釜山海雲台一間公寓15日下午1時10分發生火災，火勢延燒約20分鐘左右，雖然無人傷亡但仍有3隻貓咪與5隻狗被濃煙嗆死，而引發火苗的嫌犯可能不是人。

據《YTN》報導，警方透露，火災發生時屋主恰好外出，他們懷疑可能是狗或貓按到了廚房電子火爐的開關，導致火焰燒到上方的物品並造成這場意外，目前仍在調查詳細起火原因。

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