離奇！無人公寓火災3貓5狗慘死 嫌犯可能不是人...

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
韓國一間無人公寓火災造成3隻貓咪與5隻狗被濃煙嗆死，而引發火苗的嫌犯可能不是人。貓狗示意圖。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕韓國釜山海雲台一間公寓15日下午1時10分發生火災，火勢延燒約20分鐘左右，雖然無人傷亡但仍有3隻貓咪與5隻狗被濃煙嗆死，而引發火苗的嫌犯可能不是人。
據《YTN》報導，警方透露，火災發生時屋主恰好外出，他們懷疑可能是狗或貓按到了廚房電子火爐的開關，導致火焰燒到上方的物品並造成這場意外，目前仍在調查詳細起火原因。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
美國海軍「硫磺島號」維修失火 11水兵遭濃煙嗆傷
彰化民宅大火！1人跳樓逃生骨折、1人燒傷
聲寶顛覆過往印象 輕奢主義崛起
畫面曝光！桃園工廠大火 小黑狗栓在旁邊害怕發抖2警搶救
首里城大火找出原因了！研判可能是電器系統故障
南勢角站旁「香榭麗池」 日商精工2-3房
機場員工竄改行李標籤 遭判拘役20天
小男孩對新生兒妹妹溫柔吟唱 超甜互動惹哭網友：最美畫面！
熱門推播