軍武新知》第3代西北風飛彈試射成功 性能升級攻進國際市場

導彈開發商MBDA宣布肩射式「第3代西北風飛彈」試射成功。（取自MBDA網站）

2019-11-16 16:52:40

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲飛彈開發商MBDA昨（15）日宣布，「第3代西北風飛彈」（Mistral 3）在15個外國代表團面前試射，成功擊落7公里外的移動無人靶機，證明其飛彈能力已全面升級，強勢攻進國際市場。

據《MBDA》新聞稿指出，「第3代西北風飛彈」為法軍現役配備，新一代的西北風飛彈性能全面提升，除了能與舊款飛彈兼容外，紅外線尋標器與圖像處理能力大增，連無人機、巡弋飛彈等低熱源目標都能掌握。

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試射過程中還展示出瑞典紳寶公司（SAAB）研發的Giraffe 1-X短程3D雷達搜索目標、MDBA自製LICORNE射控統一指揮系統，以及由ATLAS-RC雙管無人發射塔與舊式MANPADS單管發射座搭載飛彈的整合操作性能。

MBDA首席執行官埃里克·貝蘭格（ÉricBéranger）表示，為了解決客戶需求，我們提供許多能兼容舊系統的解決方式，為客戶獻上重要的軍事能力，讓他們有能力維護自己的主權。

據了解，今年7月，塞爾維亞就已向MBDA簽約預購18套「第3代西北風飛彈」以及50枚飛彈。

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