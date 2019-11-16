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自拍奪命 法籍男子摔落80公尺深瀑布身亡

法男子試圖在那曼第二瀑布（Na Muang 2 waterfall）前自拍，卻意外失足跌落瀑布身亡。（法新社）

法男子試圖在那曼第二瀑布（Na Muang 2 waterfall）前自拍，卻意外失足跌落瀑布身亡。（法新社）

2019-11-16 15:29:02

〔即時新聞／綜合報導〕一名法國33歲男子帕米爾（Bastien Palmier），在泰國蘇美島（Koh Samui）旅遊時，試圖在那曼第二瀑布（Na Muang 2 waterfall）前自拍，卻意外失足跌落瀑布身亡。

綜合外媒報導，這名法國男子已是自今年7月一西班牙旅客落水後，第二位於此處墜落身亡的觀光客。同行的友人梅欽（Thomas Mechin）表示，當時帕米爾無視一旁的警示牌，並且越過繩子到瀑布的邊緣自拍。

報導指出，帕米爾站在260英尺（將近80公尺）高的瀑布邊試圖自拍，卻失足跌入水中，警方和搜救團隊找到帕米爾遺體時已是意外發生的數小時後，帕米爾的身上有多處瘀青和挫傷，判定為掉落時與瀑布旁的尖石碰撞而形成的。

泰國警方表示，因為濕滑的地形也使得當天的救援行動更加困難。更表示該處已用繩子區隔，並於多處標示禁止觀光客攀爬、靠近瀑布邊緣，警方呼籲遊客，不應該隨意闖入管制區域，許多地區的列管原因都是為了保護旅客的安全。

據統計，全球在2011至2017年間已有259人因為不當的自拍行為而死亡，其中死亡人數最多者發生在印度，其次為俄羅斯、美國和巴基斯坦，且大部分死者為不到30歲的男性。

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