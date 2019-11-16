為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

若中國出兵鎮壓香港 龐皮歐：川普不排除任何因應可能

美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）15日警告，如果中國以軍事干預香港，總統川普不排除採取任何因應措施的可能性。（法新社資料照）

美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）15日警告，如果中國以軍事干預香港，總統川普不排除採取任何因應措施的可能性。（法新社資料照）

2019-11-16 10:24:17

〔即時新聞／綜合報導〕香港局勢動盪不安，外界擔憂北京出兵血腥鎮壓，重演六四天安門事件。美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）15日警告，如果中國以軍事干預香港，總統川普不排除採取任何因應措施的可能性。

龐皮歐15日在德州休士頓萊斯大學（Rice University）發表以人權自由為主題的演講，他表示，看到香港、委內瑞拉等地的人民致力追求自由的強烈渴望，這是一個崇高的目標，因為世界上最成功的社會就是自由社會，這樣的故事在全世界不斷重複播放。龐皮歐舉例自由社會的成功例子，特別提到波蘭或波羅的海地區人民的生活改善，以及台灣或南韓等太平洋支柱國家的繁榮景象。

當被問到北京如果用軍事力量鎮壓香港民主示威者，華府是否會採取行動介入，龐皮歐回答說，美國和英國等世界上幾十個國家都明確表達，希望北京政府正視香港人民的期望，美方曾多次對中國國家主席習近平呼籲信守對「一國兩制」的承諾，鼓勵北京和香港示威者以非暴力的方式進行政治對話，達成香港人民的訴求。龐皮歐也說，總統川普不排除如何妥當的因應各種可能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
香港「殤十一」 美CECC主席籲香港人權法案本週內進議程
2019-11-11 12:58

香港「殤十一」 美CECC主席籲香港人權法案本週內進議程
香港人權與民主法案卡關參院 華郵爆川普、麥康奈阻礙
2019-11-10 09:53

香港人權與民主法案卡關參院 華郵爆川普、麥康奈阻礙
雙強聯手推案　4字頭輕鬆買板橋市區

雙強聯手推案　4字頭輕鬆買板橋市區
為達美中貿易協議 《路透》：川普承諾中國避談香港議題
2019-11-06 11:28

為達美中貿易協議 《路透》：川普承諾中國避談香港議題
彭斯演說力挺台灣香港 川普大讚：極好！
2019-10-26 07:27

彭斯演說力挺台灣香港 川普大讚：極好！
南勢角站旁「香榭麗池」 日商精工2-3房

南勢角站旁「香榭麗池」 日商精工2-3房

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播