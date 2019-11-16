若中國出兵鎮壓香港 龐皮歐：川普不排除任何因應可能

美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）15日警告，如果中國以軍事干預香港，總統川普不排除採取任何因應措施的可能性。（法新社資料照）

2019-11-16 10:24:17

〔即時新聞／綜合報導〕香港局勢動盪不安，外界擔憂北京出兵血腥鎮壓，重演六四天安門事件。美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）15日警告，如果中國以軍事干預香港，總統川普不排除採取任何因應措施的可能性。

龐皮歐15日在德州休士頓萊斯大學（Rice University）發表以人權自由為主題的演講，他表示，看到香港、委內瑞拉等地的人民致力追求自由的強烈渴望，這是一個崇高的目標，因為世界上最成功的社會就是自由社會，這樣的故事在全世界不斷重複播放。龐皮歐舉例自由社會的成功例子，特別提到波蘭或波羅的海地區人民的生活改善，以及台灣或南韓等太平洋支柱國家的繁榮景象。

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當被問到北京如果用軍事力量鎮壓香港民主示威者，華府是否會採取行動介入，龐皮歐回答說，美國和英國等世界上幾十個國家都明確表達，希望北京政府正視香港人民的期望，美方曾多次對中國國家主席習近平呼籲信守對「一國兩制」的承諾，鼓勵北京和香港示威者以非暴力的方式進行政治對話，達成香港人民的訴求。龐皮歐也說，總統川普不排除如何妥當的因應各種可能。

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