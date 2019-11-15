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加強管制IT巨頭保護商家 日政府敲定新法案框架

日本政府制定新法案，加強管制IT巨頭。（法新社）

日本政府制定新法案，加強管制IT巨頭。（法新社）

2019-11-16 00:21:18

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府將針對樂天、日本雅虎等國內IT巨頭，與在數據市場上擁有壟斷性實力的平台，制定新法案以遏制違規交易和個人數據利用。

根據《共同社》報導，IT巨頭的電商網站和銷售APP服務對中小企業而言，是擴大銷量的重要機會，但也被指出弱勢商家被強行要求簽訂不妥合約等問題。而網站和APP的內容顯示順序對商家而言是銷售狀況好壞的重要因素，但排序標準的決定方式卻不透明；有人認為平台公司優先安排自家商品，形同圖利自家人，對其他商家不公平。

日本政府12日在「未來投資會議」上，針對Google、Apple、Facebook、Amazon等IT巨頭，研擬了加強管制的新法案框架。大型電商和大型軟體服務（APP）的企業，將有義務公開網站內商品顯示順序的決定標準等訊息，提高合約透明度以保護開店商家。

新推動的《數字及平台交易透明化法》中，要求平台有義務解決這方面的疑慮，並向政府定期報告網站運營情況，管制對象計劃擴大到搜索引擎和社交網站的廣告。另外在《個人信息保護法》的修正案中，用戶有權要求IT企業刪除個人數據資料、停用，防止個人數據以本人不希望的形式流通。

日本首相安倍晉三強調，「新法將要求透明化，但會以不阻礙革新的方式，制定儘可能尊重自主性的規則。」

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