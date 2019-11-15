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日本鬍渣大叔「神級化妝術」 變身超萌美少女造成轟動！

日本偽娘網紅「公主老大」（ひめにぃ）近日就PO出妝容教學影片、教授「神級化妝術」，親自示範如何從鬍渣大叔變身超萌美少女。（圖擷取自推特）

日本偽娘網紅「公主老大」（ひめにぃ）近日就PO出妝容教學影片、教授「神級化妝術」，親自示範如何從鬍渣大叔變身超萌美少女。（圖擷取自推特）

2019-11-15 22:38:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本近年流行「偽娘文化」，許多男生打扮成偽娘後，不僅比真正的女生還漂亮，也踴躍在社群媒體上展現自己的2種面貌！日本偽娘網紅「公主老大」（ひめにぃ）近日就PO出妝容教學影片、教授「神級化妝術」，親自示範如何從鬍渣大叔變身超萌美少女。

公主老大在影片中透露，他17歲時，雖開始穿女裝，但因為本身眉毛、鬍鬚都較濃密，又帶著過時的眼鏡，一直被稱作「大叔」；直到努力鑽研化妝技術後，才學會如何使用變色片、底妝、眼妝、唇妝、修容及打亮，逐步打造出適合自己的美少女妝容。

公主老大也提醒大家幾個小撇步，像是鬍渣可以用橘色腮紅遮住再上妝、畫下垂眉能增加無辜感以及選擇茶色放大片看起來更自然；最重要的是，化鼻影時要特別注意不要下手太重，才不會讓鼻型變得更加陽剛。

妝容完成後，公主老大在影片的最後戴上雙馬尾淺咖啡大波浪假髮，身穿全黑歌德蘿莉裝，變身超萌美少女！他的「神級化妝術」也在網上造成轟動，看過的網友都直呼「太神奇」，有女網友傻眼表示「比女生還會化妝、還漂亮」，男網友也表示真的「可愛到讓人心動」。

但也有網友指出，那張「大叔照」已經年代久遠，現在的他，不但已經沒有濃眉和鬍鬚，素顏時皮膚超級好、根本不需要化妝；更有網友稱讚他是「底子好」又「勤保養」，才能這麼漂亮。

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