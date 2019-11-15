中國定義新疆人為「恐怖份子」 漢人交往密切也被捕

中國政府不只在新疆實施高壓統治，針對在外生活的新疆人也進行嚴格監控。（法新社）

2019-11-15 23:15:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府近年傳出在新疆實施高壓統治，廣設再教育營關押，而穆斯林想在外謀生還會遭到嚴格監控，如今，漢人若與其往來密切，也可能面臨被捕。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌報導，中國江西省一名王姓男子指出，中國的《反恐法》將新疆人定義成恐怖份子，若新疆人在其他地方生活時，要向當地派出所登記，並定期打電話到所內報備。

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當時，王男和一名同樣在江西省工作的維吾爾人認識，卻因對方未按照要求向當地派出所報備，被警方鎖定監控，而警方也循線得知兩人關係密切，因此王男遭到警告，被要求不再和其接觸，但王男未理睬，結果最終他被警察帶走，支付2000人民幣罰款才獲釋。

報導指出，新疆人在外想租房子也不容易，即使房東願意出租，中國政府也會不斷打電話盤問住客狀況，或是直接以「反恐」之名，上門警告房東不准租給新疆人。另外，還有酒店及賓館被迫簽下「反恐責任狀」，承諾若無政府許可，絕不為新疆人辦理入住手續。

不僅如此，新疆早在2017年時，發布《去極端化條例》，將擁有「大鬍鬚」或「戴面紗」特徵的人視為恐怖份子，使其受到管控及迫害。

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