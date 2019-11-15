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9歲神童1年念完大學 獲電子工程學位！人生目標：開發人造器官

比利時混血神童賽門（Laurent Simons）8歲念大學、9歲就畢業拿電機工程學位。（圖擷自laurent_simons IG）

比利時混血神童賽門（Laurent Simons）8歲念大學、9歲就畢業拿電機工程學位。（圖擷自laurent_simons IG）

2019-11-15 12:12:24

〔即時新聞／綜合報導〕比利時9歲混血天才兒童賽門（Laurent Simons）在2018年高中畢業，僅用1年時間就取得埃因霍溫理工大學電子工程學位，他更打算攻讀醫學學位，立下「開發人造器官」的志願。

《CNN》報導，最先發現賽門的天賦是他的祖父母，但父親亞歷山大（Alexander）和母親莉迪亞（Lydia）不以為意，直到連學校老師都注意到他的特別之處。

亞歷山大表示「他們說，賽門就像塊海綿一樣」，學校老師不斷測驗賽門，想知道他的能力範圍，大家也好奇是什麼原因讓他成為神童，這個問題連身為醫生的父母都無法解答，莉迪亞只笑說「懷孕時我吃了很多魚」。

賽門在埃因霍溫理工大學的教授賀雪夫（Sjoerd Hulshof）表示，連應屆大學生都快跟不上他的學習速度，還稱賽門是他教過的所有學生中「學習速度最快的」，相當傑出。

亞歷山大和莉迪亞對賽門保持開明態度，他們不想讓賽門斯感到太多壓力，希望他能像普通孩子享受童年生活，想做什麼就去做，在童年生活和他的天賦中取得平衡，不希望他過於認真。

賽門和大多數9歲孩子不同，他早已定下人生目標「開發人造器官」。賽門表示，他和其他孩子一樣，喜歡玩手機，也喜歡和寵物玩樂，在進入下個學術機構前，他更計畫和家人去日本渡假。

年僅9歲的賽門定下人生目標「開發人造器官」。（圖擷自laurent_simons IG）

年僅9歲的賽門定下人生目標「開發人造器官」。（圖擷自laurent_simons IG）

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