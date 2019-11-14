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目瞪口呆！他用「巨型逗貓棒」 2頭獅子玩得超開心

1位黑人用超大樹枝充當巨型逗貓棒，成功吸引獅子們的注意。（資料照）

1位黑人用超大樹枝充當巨型逗貓棒，成功吸引獅子們的注意。（資料照）

2019-11-14 23:46:22

〔即時新聞／綜合報導〕逗貓棒是一種與貓咪互動的道具，但竟有外國民眾用「巨型逗貓棒」玩弄獅子，且還成功吸引獅子的注意力，讓牠不斷跳向空中，驚奇的影片令網友直呼「太狂了，好療癒」。

日本網友在推特貼出1段影片，鏡頭前方1名身穿輕便衣服、頭戴帽子的黑人手拿著長約5公尺的細長連葉樹幹，在1頭母獅子的視線範圍內不斷搖晃，獅子瞬間如同寵物貓般試圖抓住枝葉，還數度跳向空中，旁邊1頭公獅子也被吸引加入戰局，讓遊客嘖嘖稱奇。

該名日本網友指出，該影片是來自杜拜的朋友所拍攝的，不少台灣網友對此在臉書留言提到，「大貓咪用大棒棒」、「這個超大逗貓棒，玩貓的同時順便練身體」、「跟媽媽商量，明天去動物園領養一隻」、「有本事玩你丟我撿啊」，也有網友推論，該獅子應非野生動物，否則人類可能有致命危險。

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