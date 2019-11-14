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示威者在理大與警對峙 一度癱瘓香港海底隧道

香港人連續4日發起堵路行動，海底隧道今一度癱瘓。（美聯社）

香港人連續4日發起堵路行動，海底隧道今一度癱瘓。（美聯社）

2019-11-14 15:55:06

〔即時新聞／綜合報導〕香港市民連續4日發起堵路行動，癱瘓交通要道，早上有示威者佔據連接香港理大的天橋上，持續往下投擲雜物，試圖堵塞海底隧道九龍入口，一度癱瘓交通，隨後港警到場戒備，多次發射催淚彈，在理大與示威者僵持不下。

綜合港媒報導，香港教育局昨宣布停課，今早多間大學，包含香港港大、理大及浸大等附近道路被堵，示威者在校園入口處堆放雜物，以防止警察強入。有示威者今早從理大天橋往下投擲雜物，一度癱瘓海底隧道交通。港警到理大周邊道路戒備，往校內方向發射催淚彈，與示威者互相對峙。

警方聲稱有人自理大內向警方射箭，罪列作襲警，目前無人被逮捕。根據「理大校園電台」臉書指出，警方在理大周圍發射7枚催淚彈，之後又往校內發射10枚催淚彈，有學生因煙霧感到眼部不適，前線救護員協助清洗眼睛。中午後，理大外柯士甸道一帶的鎮暴警察，用燈柱及公車站牌拉起封鎖線，持續保持戒備；示威者則在理大多個出入口擺放雜物，強化防禦措施。

除理大外，港大也有示威者上午在般咸道附近一帶堆放雜物，做成路障；而在浸大，示威者在校外聯合道用充水式護欄築起兩道高牆、在窩打老道以大量雜物堵塞馬路；日前爆發嚴重衝突的中大，今日有人繼續留守2號橋一帶及大學各出入口，氣氛暫時緩和，有路障一度傳出起火，消防員到場後將火勢撲滅。

香港多間大學宣布停課，但仍有大批學生留守校園內，發動下一步抗爭。（法新社）

香港多間大學宣布停課，但仍有大批學生留守校園內，發動下一步抗爭。（法新社）

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