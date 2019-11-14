陳彥霖浮屍案 港警現身爆：高層禁朝謀殺案調查

針對疑似「被溺水」而身亡的15歲女中學生「陳彥霖」，不具名港警指出，警方一開始曾懷疑是謀殺，但後來警察內部改變了調查方向，禁止往謀殺案方向調查。（圖擷自YouTube）

2019-11-14 11:22:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭至今已超過5個月，支持者近日發起癱瘓交通和罷工、罷市、罷課的三罷行動，有韓國媒體對此也製作了新聞特輯，內容針對港民「被自殺」進行專題報導，除探討過去5個月港警對示威者濫暴、性侵的情況，也針對陳彥霖及被港警施行性暴力的香港中文大學女學生吳傲雪等個案進行討論，更特別的是，該節目還訪問到港警不具名指出，「7.21 元朗黑道襲眾」事件背後指使者就是港警高層，且針對陳彥霖一案，也是高層禁止往謀殺案方向調查。

元朗黑道襲眾 港警：高層下令不得快速支援

南韓KBS日前針對反送中當中「被自殺」的狀況播出專題報導，片中訪問到不具名但戴口罩現身受訪的港警。針對「7.21 元朗黑道襲眾」事件，民眾求助次數雖超過2千件，警力卻很晚才到場，這名港警爆料指，那是因為高層向元朗警區下令，不可以向發生事故的地區快速支援，所以才沒有警察到場。這名港警也提及，這件事情是警察高層想製造一個無警時分。在他們的價值觀裡，人們認為警察不重要，所以製造一個不能沒有警察介入的情況，企圖藉此讓民眾再次依賴警隊。這是他們政治上的盤算。

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針對疑似「被溺水」而身亡的15歲女中學生「陳彥霖」，不具名港警也指出，警方一開始曾懷疑是謀殺，畢竟全裸的浮屍很罕見，但後來警察內部改變了調查方向，禁止往謀殺案方向調查。

該節目也訪問到「陳彥霖」的友人，她表示彥霖是不會自殺的人，且以前是游泳校隊的，空餘時間也都會去游泳。針對事發後曾有自稱是彥霖媽媽的長髮女子出面堅稱彥霖是自殺，這名友人則出示手機裡的照片，指她曾看過彥霖的媽媽數次到宿舍拜訪，強調彥霖媽媽一向都是短髮，與自稱是彥霖媽媽的女子髮色也不相同，且她聽過彥霖媽媽的聲音也沒有那麼沙啞，說話的語氣也不同，這些狀況都讓她覺得，那一定不是彥霖的媽媽。

「陳彥霖」的友人表示出示手機裡的照片，指她曾看過彥霖的媽媽數次到宿舍拜訪，強調彥霖媽媽一向都是短髮，與自稱是彥霖媽媽的女子髮色不相同，彥霖媽媽的聲音也沒有那麼沙啞，說話的語氣也不同。（圖擷自YouTube）

針對「7.21 元朗黑道襲眾」事件，民眾求助次數雖超過2千件，警力卻很晚才到場，有不具名港警爆料指，那是因為高層向元朗警區下令，不可以向發生事故的地區快速支援。（圖擷自YouTube）

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