栽贓？港警進教堂逮人 疑似把槌子放入示威者背包

穿著黑色膝上褲的青年趴在地上，防暴警察把疑似槌子的物品放入青年的包裡。（擷取自Youtube）

2019-11-14 01:15:12

〔即時新聞／綜合報導〕香港11日爆出港警闖入西灣河天主教「聖十字架堂」拘捕民眾事件，引起爭議。聖堂隔日發聲明，除了再次譴責警方，也公布當天監視器影像，只見港警制服一名青年時，疑似把一支「槌子」放入青年的背包裡，港媒、網友懷疑警方是否有栽贓之嫌。

綜合港媒報導，聖十字架堂12日再度就事件道歉，強調聖堂轄屬天主教香港教區，是私人區域，譴責警隊使用過份武力，敦請警方人員知所進退，尊重法治，依法賦予的權力執法。聖堂也把警隊闖入逮捕示威者的監視器影像PO到Youtube，供大眾參考。

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影像中，防暴警察奪門而入，制伏數名青年，大批穿著反光衣的記者也跟著進門拍攝。12點53分左右，警方搜查穿著黑色膝上褲的青年時，把一支疑似是槌子的物體放入他的雙肩包包，但從片中看不出來槌子從何處出現。

推特上另外流傳一段較清晰的影片，也是一名穿著黑色膝上褲的青年趴在地上、遭到制伏，而防暴警察一腳壓在他的背上，一邊把疑似槌子的東西放入他的背包，最後還把拉鍊拉上。

網友對此相當氣憤，認為港警「栽贓」全程的手法純熟，質疑這是不是經過訓練。軍事專家王臻明表示，「我怎麼想都無法解釋一個警察把一把槌子放入被逮捕人士背包裡的理由。而我十分肯定香港警察的這個行為，是非常嚴重的犯罪行為。」

香港警方12日對此回應，沒有看過相關影片，但如果將來上法院，影像可以拿來證明槌子究竟是不是被捕人士。警方表示，他們以「藏有工具可作非法用途」、「非法集結」等罪嫌拘捕5名人士。

另一段較清晰的影片中，港警把疑似槌子的物品放入青年的背包裡。（擷取自推特）

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