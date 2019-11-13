居然沒發現！纖細模特兒陣痛才知懷孕 10分鐘產下女兒
澳洲墨爾本（Melbourne）一名23歲模特兒蘭梅德（Erin Langmaid）日前無預警在家中浴室生產！她在生產前完全沒發現自己懷孕；僅花了10分鐘便產下女兒，隨後，2人被一同送往醫院檢查，所幸母女均安。（圖擷取自IG）
〔即時新聞／綜合報導〕澳洲墨爾本（Melbourne）一名23歲模特兒蘭梅德（Erin Langmaid）日前無預警在家中浴室生產！由於她沒有出現任何懷孕跡象，平時也都有避孕，生產前完全沒發現自己懷孕；她僅花了10分鐘便順利產下女兒，隨後，2人被一同送往醫院檢查，所幸母女均安。
綜合外媒報導，蘭梅德是一名身材纖細的模特兒，10月29日產女前，不但從她的Instagram照片完全看不出「孕肚」，她也指出，自已完全沒有孕吐等妊娠不適反應，平時也都有在避孕；直到當天，她在家中浴室感到陣痛後開始生產，10分鐘後，順利產下女兒艾拉（Isla）。
請繼續往下閱讀...
據蘭梅德的男友卡帝（Dan Carty）表示，事發當時，聽到她的叫聲趕往浴室後，便看到了女兒艾拉；沒想到，艾拉出生後沒多久便停止呼吸、臉色發青，於是他馬上打電話叫救護車，將女友與女兒緊急送醫。
蘭梅德與女兒住院1週後，已出院回家、母女均安；蘭梅德和卡帝都在IG上發布他們初為人母、人父的「感言」，蘭梅德表示「我們度過了一生中最艱難的一週」，而卡帝則在貼文中指出「女兒偷偷的在媽咪的肚子裡住了9個月。」以及表示對家人的感謝。
在 Instagram 查看這則貼文
We want to share with you our new little family member. Isla May was brought into the world on Tuesday night, she lived in mummy’s tummy for 9 months without letting us know. After an extremely tough few days both mother and daughter are perfectly well and ready to go home. The support of our family and friends is something that we will never be able to thank them enough for. To Erin the courage you have shown is something I didn’t think possible, you are an incredible person and will be an amazing mum. Now after a big week we look forward to life as a little fam with the most gorgeous new little addition and all the great things that come with that! Thanks for all the support it’s been amazing xx love the Carty fam