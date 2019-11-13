居然沒發現！纖細模特兒陣痛才知懷孕 10分鐘產下女兒

澳洲墨爾本（Melbourne）一名23歲模特兒蘭梅德（Erin Langmaid）日前無預警在家中浴室生產！她在生產前完全沒發現自己懷孕；僅花了10分鐘便產下女兒，隨後，2人被一同送往醫院檢查，所幸母女均安。（圖擷取自IG）

2019-11-13 23:48:55

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲墨爾本（Melbourne）一名23歲模特兒蘭梅德（Erin Langmaid）日前無預警在家中浴室生產！由於她沒有出現任何懷孕跡象，平時也都有避孕，生產前完全沒發現自己懷孕；她僅花了10分鐘便順利產下女兒，隨後，2人被一同送往醫院檢查，所幸母女均安。

綜合外媒報導，蘭梅德是一名身材纖細的模特兒，10月29日產女前，不但從她的Instagram照片完全看不出「孕肚」，她也指出，自已完全沒有孕吐等妊娠不適反應，平時也都有在避孕；直到當天，她在家中浴室感到陣痛後開始生產，10分鐘後，順利產下女兒艾拉（Isla）。

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據蘭梅德的男友卡帝（Dan Carty）表示，事發當時，聽到她的叫聲趕往浴室後，便看到了女兒艾拉；沒想到，艾拉出生後沒多久便停止呼吸、臉色發青，於是他馬上打電話叫救護車，將女友與女兒緊急送醫。

蘭梅德與女兒住院1週後，已出院回家、母女均安；蘭梅德和卡帝都在IG上發布他們初為人母、人父的「感言」，蘭梅德表示「我們度過了一生中最艱難的一週」，而卡帝則在貼文中指出「女兒偷偷的在媽咪的肚子裡住了9個月。」以及表示對家人的感謝。

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