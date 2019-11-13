日本探測器今離開小行星 航行3億公里明年帶回砂石樣本

日本探測器「隼鳥2號」於今日離開小行星「龍宮」，預計2020年底返回地球。（美聯社）

2019-11-13 16:54:27

〔即時新聞／綜合報導〕日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）宣布，探測器「隼鳥2號」於今日（13日）上午10時離開小行星「龍宮」返回地球，踏上長達約3億公里的歸途，預計2020年底抵達，將帶回小行星上的砂石樣本，令各界相當期待。

綜合日媒報導，2014年發射升空，隼鳥2號於2018年6月抵達小行星龍宮，在1年半的觀測期間，成功著陸在龍宮2次。此次探索任務不僅展現日本強大的航太技術，也是全球首次發射金屬彈製造隕石坑，採集地表下的砂石樣本。對於太陽系的起源，踏出了非常重要的一步。

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JAXA的專案經理津田雄一在11月12日的記者會上表示，此行我們獲得了無可非議的成果，全體成員都很滿意，「度過了美好的一年」。隼鳥2號啟程10分鐘後，JAXA發表了10時15分拍攝的龍宮照片，作為告別。

和地表相比，地表下不容易受到太陽光和宇宙射線的影響，可能保留著太陽系誕生時，46億年前的痕跡。如果隼鳥2號回收的砂石樣本中，有機物、水分與地球生物間有共通點，則能證實「衝撞古地球的小行星帶來了形成生命的物質」假説。

Asteroid Ryugu captured with the Optical Navigation Camera - Telescopic （ONC-T） immediately after departure. Image time is 10:15 JST （onboard time）. This is a familiar sight, but realising that we can’t see it soon is sad! pic.twitter.com/QC18B1u1re — HAYABUSA2@JAXA （@haya2e_jaxa） 2019年11月13日

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