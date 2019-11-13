為了1萬元 狠母賣掉9歲幼女結局讓人心痛

印度有一名婦人，日前為了3萬盧比（約新台幣1.3萬元），竟將年僅9歲的女兒嫁給一名20歲的男子，最後遭到警方逮捕，消息曝光後，再度引發眾人對「童婚」的討論。資料照，與本新聞無關。（法新社）

2019-11-13 16:11:23

〔即時新聞／綜合報導〕為了1萬元，竟出賣自己的親生幼女！印度有一名婦人，日前為了3萬盧比（約新台幣1.3萬元），竟將年僅9歲的女兒嫁給一名20歲的男子，最後遭到警方逮捕，消息曝光後，再度引發眾人對「童婚」的討論。

綜合外媒報導，事發地點於印度的奧蘭卡巴（Aurangabad），一名叫做阿薩瑪蒂（Ashamati Golap）的婦人，將自己年僅9歲的親生女兒，嫁給友人20歲的兒子亞達夫（Santosh Yadav），以換取3萬盧比（約1.3萬元新台幣）。

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婚禮在當地時間上週日舉行，警方等到一些親友離開後，突襲婚禮現場，逮捕了阿薩瑪蒂、亞達夫等6人，列為被告。檢察官蘇萊曼（Syed Suleman）表示，根據《禁止童婚法》（Prohibition of Child Marriage Act），這起案件已開始著手調查。

根據聯合國兒童基金會公布的數據，每年約有1400萬18歲以下的印度女孩遭遇「童婚」，即使按照印度法律，女性未滿18歲或男性未滿21歲的婚姻都屬於非法的童婚，然而此現象在印度依然普遍存在。部分父母擔心，處於青春期的女孩將面臨未婚先孕的危險，會被視為家庭的恥辱，所以計畫早早將女兒嫁出去，以維護她們的貞潔。

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