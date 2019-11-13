為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

為了1萬元 狠母賣掉9歲幼女結局讓人心痛

印度有一名婦人，日前為了3萬盧比（約新台幣1.3萬元），竟將年僅9歲的女兒嫁給一名20歲的男子，最後遭到警方逮捕，消息曝光後，再度引發眾人對「童婚」的討論。資料照，與本新聞無關。（法新社）

印度有一名婦人，日前為了3萬盧比（約新台幣1.3萬元），竟將年僅9歲的女兒嫁給一名20歲的男子，最後遭到警方逮捕，消息曝光後，再度引發眾人對「童婚」的討論。資料照，與本新聞無關。（法新社）

2019-11-13 16:11:23

〔即時新聞／綜合報導〕為了1萬元，竟出賣自己的親生幼女！印度有一名婦人，日前為了3萬盧比（約新台幣1.3萬元），竟將年僅9歲的女兒嫁給一名20歲的男子，最後遭到警方逮捕，消息曝光後，再度引發眾人對「童婚」的討論。

綜合外媒報導，事發地點於印度的奧蘭卡巴（Aurangabad），一名叫做阿薩瑪蒂（Ashamati Golap）的婦人，將自己年僅9歲的親生女兒，嫁給友人20歲的兒子亞達夫（Santosh Yadav），以換取3萬盧比（約1.3萬元新台幣）。

婚禮在當地時間上週日舉行，警方等到一些親友離開後，突襲婚禮現場，逮捕了阿薩瑪蒂、亞達夫等6人，列為被告。檢察官蘇萊曼（Syed Suleman）表示，根據《禁止童婚法》（Prohibition of Child Marriage Act），這起案件已開始著手調查。

根據聯合國兒童基金會公布的數據，每年約有1400萬18歲以下的印度女孩遭遇「童婚」，即使按照印度法律，女性未滿18歲或男性未滿21歲的婚姻都屬於非法的童婚，然而此現象在印度依然普遍存在。部分父母擔心，處於青春期的女孩將面臨未婚先孕的危險，會被視為家庭的恥辱，所以計畫早早將女兒嫁出去，以維護她們的貞潔。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
印度最高法院：與未成年妻有性行為 等同性侵
2017-10-11 22:05

印度最高法院：與未成年妻有性行為 等同性侵
35歲男娶6歲女童…只為和人妻交往
2015-07-02 23:35

35歲男娶6歲女童…只為和人妻交往
粉鑽礦區瀕絕礦 富藝斯秋拍重點登場

粉鑽礦區瀕絕礦 富藝斯秋拍重點登場
印度男斬首妻子提頭上街 岳父說詞反讓案情陷入羅生門
2019-11-13 00:23

印度男斬首妻子提頭上街 岳父說詞反讓案情陷入羅生門
睡夢中充電手機突爆炸 印度22歲男燒焦慘死
2019-11-13 14:03

睡夢中充電手機突爆炸 印度22歲男燒焦慘死
秋冬流感好發　對抗細菌細節要顧到

秋冬流感好發　對抗細菌細節要顧到

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播