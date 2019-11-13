港警強攻中文大學 釀51人傷、最小僅10個月大

警方不斷施放催淚彈攻擊，示威學生和民眾則以投擲汽油彈回擊，校園瀰漫煙硝。（路透）

2019-11-13 07:22:56

〔即時新聞／綜合報導〕因香港科技大學學生周梓樂墜樓身亡而發起的罷工、罷課、罷市「大三罷」行動，12日持續進行，港警強闖香港中文大學校園，施放大量催淚彈及橡膠子彈，校園宛如戰場。據醫管局統計，12日的抗爭活動中，截至今天凌晨共有51人受傷，年紀最小的僅有10個月大。

綜合媒體報導，中大衝突到今天凌晨仍未停止，警方不斷施放催淚彈攻擊，示威學生和民眾則以投擲汽油彈回擊，校園瀰漫煙硝。衝突期間警方射擊橡膠子彈等彈藥，有記者腹部中彈受傷，還有消息指學生頭部中彈一度失去意識。警方一度宣布撤退，最後又出動水砲車，登上二號橋向人群發射藍色水。

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現場消息指出，至少有60人受傷，大部分傷者在中大運動場及健身中心接受治療。醫管局表示，12日的大型活動中，上午7時30分至13日凌晨0時，共有40男11女送院，年齡介於10個月大至81歲。其中1人嚴重，為在威爾斯親王醫院治療的1名男子，其餘31人穩定，3人未見醫生故未知情況，16人已出院。

香港警方在凌晨2時左右，在臉書上發部影片交待事件。警察公共關係科高級警司余鎧均表示，在別無選擇情況下，使用最低所需武力，出動水砲車只為協助警員安全撤離。

港鐵表示，由於車站設施被破壞，東鐵現列車服務全線暫停，港鐵旺角、屯門、將軍澳站關閉。

警方最後出動水砲車，登上二號橋發射藍色水。（美聯社）

據醫管局統計，12日的抗爭活動中，截至今天凌晨共有51人受傷，年紀最小的僅有10個月大。（美聯社）

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