密謀炸死「異教徒」 德國逮3伊斯蘭國嫌犯

德國檢調單位今日表示，已在德國西部奧芬巴赫市逮捕了3名涉嫌計畫炸彈恐攻的伊斯蘭國（IS）嫌疑犯。圖為遭敘利亞民主力量軍逮捕的伊斯蘭國成員。（示意圖，路透社）

2019-11-12 23:34:17

〔即時新聞／綜合報導〕德國檢調單位今（12）日表示，已在德國西部奧芬巴赫市（Offenbach）逮捕了3名涉嫌計畫炸彈攻擊的伊斯蘭國（IS）嫌疑犯。

據《路透》報導 ，德國法蘭克福檢察官尼森（Nadja Niesen）今（12）日指出，德國檢調已逮捕3名涉嫌密謀在法蘭克福萊茵—美因（Frankfurt Rhine-Main）大都會區，炸死越多「異教徒」越好的恐怖組織伊斯蘭國（IS）成員。

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尼森表示，目前還未傳出特定攻擊目標的消息，但從3人住處所帶回的證據應該可以釐清犯案目標。

報導指出，德國情資機關及警方自3年前柏林耶誕市場衝撞攻擊案，即開始對潛在的恐怖攻擊以最高警覺防備應對。

據悉，本次所逮捕的主要嫌犯是24歲擁有北馬其頓（Macedonian）背景的德籍男子，他試圖在網路上購買武器，並自製炸彈。其他2名嫌犯則是土耳其籍人士，分別為22及21歲。

尼森表示，3名嫌犯曾向他人指稱自己是IS支持者，且早已被警方列為觀察名單。警方在主嫌住處搜出炸彈原料，並從3人住處帶回大量文件及電子資料證據。

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