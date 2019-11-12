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印度男斬首妻子提頭上街 岳父說詞反讓案情陷入羅生門

男子巴格爾斬首妻子後，帶著人頭上街遊蕩，他被警方逮捕後供稱，因「懷疑太太有外遇」才預謀將其殺死，但巴格爾的岳父卻認為他是酒後失控才殺了人，因此，兩人的說詞令案情陷入羅生門。（圖擷取自Twiiter「TOI Cities」）

男子巴格爾斬首妻子後，帶著人頭上街遊蕩，他被警方逮捕後供稱，因「懷疑太太有外遇」才預謀將其殺死，但巴格爾的岳父卻認為他是酒後失控才殺了人，因此，兩人的說詞令案情陷入羅生門。（圖擷取自Twiiter「TOI Cities」）

2019-11-13 00:23:06

〔即時新聞／綜合報導〕印度亞格拉市（Agra）11日發生一起駭人聽聞的謀殺案，45歲男子巴格爾（Naresh Baghel）斬首妻子後，帶著人頭上街遊蕩，他被警方逮捕後供稱，因「懷疑太太有外遇」才預謀將其殺死，但巴格爾的岳父卻認為他是酒後失控才殺了人，因此，兩人的說詞令案情陷入羅生門。

綜合媒體報導，巴格爾持屠刀砍下妻子的頭後，帶著首級到在路上閒晃，他昨日被捕後向警察表示，自己近幾個月懷疑太太有小王，兩個月前開始預謀殺妻；在這期間，巴格爾說自己到市場買了一把屠刀等待時機，直到了前日晚間，他以4刀將她斬首殺害，隨後把屍體反鎖在房間內並帶著她的頭顱出門。

弔詭的是，巴格爾的岳父辛格（Chob Singh）在案發後表示，女婿是一名酒鬼，他先前已將父母贊助的土地賣掉，把錢的錢全部拿去買酒，女兒還經常在他酒後被拳腳相向，然而，辛格從來沒想過巴格爾會對女兒痛下殺手。

根據外媒報導，巴格爾今接受審訊時，僅指控妻子外遇，卻否認自己是飲酒犯案，對此，警方表示，鑑識人員於犯罪現場發現，巴格爾事後有清理凶器與血漬的痕跡，但細節仍待進一步調查。

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