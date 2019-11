加入「 boomer」戰爭 59歲迪士尼繼承人籲同輩「向前看」

2019-11-12 13:46:35

〔即時新聞/綜合報導〕熱門流行語「OK, boomer(好的,嬰兒潮世代)」近日席捲歐美網路社群,但也引爆一波長輩和年輕人的「世代戰爭」。美國動畫公司迪士尼繼承者阿比蓋爾.迪士尼(Abigail Disney)也加入了戰局,但今年59歲的她並未選擇與同年齡陣營同仇敵愾,反而選擇為年輕人發聲,「讓孩子們作主吧(let the kids drive)」!

根據《CNN》報導,在這場嬰兒潮世代(泛指1946至1964年間出生者)與千禧世代(1980年代初期至1990年代中期出生者)、Z世代(1990年代中期後出生者)的世代戰爭中,動畫帝國迪士尼繼承人阿比蓋爾在10日悍然跳進戰火裡質疑,為何嬰兒潮世代怎麼「這麼容易被激怒」?

推特中,阿比蓋爾用辛辣言詞點出水汙染、氣候警訊等問題,更舉出性別歧視、種族歧視和貧富不均等社會議題,強調這些都證實了嬰兒潮世代並不能理解千禧世代的價值觀。她表示,世界正快速地且不斷的改變,年輕一代也面臨改革浪潮,這些變革正衝擊著當初長輩交授給年輕一代的所有事物。阿比蓋爾直言,嬰兒潮世代不應拘泥於過往,應承認自己逐漸老去,並終有一日會被世界淘汰,應隨著時間洪流「向前看」,讓年輕一輩接手主導。

這篇辛辣發文一出,許多人馬上加入討論;除了年輕世代,也有嬰兒潮世代網友認同阿比蓋爾的說法,承認嬰兒潮世代製造了一些社會問題,並對年輕人表達鼓勵。

7日,紐西蘭國會議員史瓦布里克(Chloe Swarbrick)在發言支持減少紐西蘭溫室氣體排放法案時遭到年長議員打斷發言,25歲的她隨即以「OK, boomer」反擊,讓這句反映千禧、Z世代年輕人對年長一代無奈心聲的熱門用語在媒體版面和社群網路上發酵。綜合外媒討論,此話反映年輕一輩對現實脫節、高高在上或保守者的不滿,也揭示年輕一代認為自己正在為上一代製造的麻煩付出代價的心聲。

1/ Can I just say this about "OK Boomer"? What the hell is wrong with you/us boomers?? When did you get so easily triggered? Face up to the fact that the world is changing fast but you are not. You are old. You are not irrelevant yet. But you are less relevant every day.