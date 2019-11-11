港警開槍傷人！李明璁暗批李佳芬：把台灣帶到地獄

香港西灣河交警朝現場示威群眾開槍，造成兩名男子倒地，現場血跡斑斑，兩名男子被送往東區醫院治療，其中一名傷勢較嚴重的男子正在手術中，傳出情況危急。（路透）

2019-11-11 19:56:23

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾今（11日）發動「大三罷」，西灣河街頭爆發警民衝突，交通警察拔槍連射3槍實彈，造成2名男子受傷倒地，其中1人送醫傳出情況危急。對此，台大社會系前助理教授李明璁表示，這真的已不只是什麼藍綠或統獨問題，他也暗批高雄市長韓國瑜妻子李佳芬的性平教育言論，「想把台灣接著帶到什麼樣的地獄？」

針對港警開真槍射向港人，十分關心香港反送中活動的李明璁在臉書表示，「碰！碰！碰！這不是中國雙十一瘋狂搶購鳴槍起跑，是星期一一大早香港警裝恐怖份子在大街對手無寸鐵的年輕人近距離開了三槍」、「他們做了什麼？有拿任何東西威脅你人身安全嗎？你拿納稅人錢買的槍，完全肆無忌憚，要射死少年」。他感嘆，這槍不只射死一整個世代，更是摧毀普世自由文明與人性良知的問題。

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李明璁這篇貼文也PO出韓國瑜妻子李佳芬近日在「佳芬講堂」談到性平教育的新聞，李痛批，「台灣總統候選人的太太竟然説『不該在孩子14歲前教他們如何使用身體』！這些同路人到底要把下一代統治成什麼模樣，他們想把台灣接著帶到什麼樣的地獄？」

台大社會系前助理教授李明璁。（圖擷取自李明璁臉書）

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