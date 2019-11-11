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羅馬尼亞總統大選出口民調：無人過半將進入決選

2019-11-11 05:11:01

〔中央社〕羅馬尼亞今天舉行總統選舉投票，出口民調顯示，現任總統伊爾哈尼斯將奪下最高票，但因為得票率沒有過半，他可能要在11月24日的第2輪決選與前總理丹西拉分出勝負。

路透社報導，民調機構IRES進行的出口民調顯示，中間偏右自由派總統伊爾哈尼斯（Klaus Iohannis）可望拿下38.7%選票。

代表社會民主黨（Social Democratic Party）參選的丹西拉（Viorica Dancila）將獲得22%選票，拯救羅馬尼亞聯盟（Save Romania Union）領導人巴納（Dan Barna）奪下16.1%選票。

另一個民調機構Curs-Avangarde的出口民調顯示，伊爾哈尼斯的得票率為39%，居次的丹西拉則是22.5%。

羅馬尼亞選務當局的資料顯示，今天總統大選投票率大約48%，選務當局也將於明天上午開始公布官方的部分計票結果。假設第一輪投票沒有候選人獲得超過50%選民支持，則第2輪決選將於11月24日登場。

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