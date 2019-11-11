巴黎上萬人反伊斯蘭恐懼遊行 訴求引發各黨分歧

2019-11-11 04:27:02

〔中央社〕為抗議近日的反伊斯蘭教氛圍與社會案件，法國巴黎今天有近1萬4000人參與「反伊斯蘭恐懼」遊行。多位政治人物與工運領袖到場支持，但各政黨內部仍意見分歧。

遊行隊伍下午自巴黎北站出發，步行至民族廣場，並有極左派「新反資本主義黨」（Nouveau Parti anticapitaliste）與「法國反伊斯蘭仇視聯盟」（Collectif contre l'islamophobie en France）等組織的動員。

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遊行參與者手持「可以批判宗教，不要仇視信仰者」、「停止伊斯蘭恐懼症」、「我們不是危險，我們身陷危險」，以及「共同生存，情況迫切」的標語表達心聲。亦有民眾高舉法國國旗或身著紅白藍裝飾，昭示法蘭西精神。

法國近日發生一連串伊斯蘭相關事件，使得原本已緊繃的議題與反伊斯蘭情緒再度高漲。10月初巴黎發生警察總部襲警案，造成凶手在內5人喪生，事後傳出凶手受到極端伊斯蘭教影響，案件由反恐專案接手調查。

一週後，發生地方議會的極右派「國民聯盟」（National Rally）議員要求著伊斯蘭頭巾的導護媽媽當場脫下頭巾事件，引起輿論譁然。緊接著10月28日法國貝約納（Bayonne）驚傳一名具極右派背景凶嫌企圖對一座清真寺縱火並開槍傷人的疑似報復案件。

「我們希望被聽見，希望有一個融合共存的社會，而不是被孤立。」一位佩戴頭巾的29歲遊行參與者尤莫塞德（Asmae Eumosid）接受法媒採訪時表示：「我們聽到很多關於伊斯蘭與頭巾的不實指控，企圖污名化穆斯林。」

遊行中有名女性揮舞手中的「褻瀆是共和權力」標語，並脫掉上衣、赤裸上身，露出「不要出賣政教分離主義」字樣，這名女性隨後遭到驅趕。

法國總工會（Confederation Generale du Travail）秘書長馬蒂內茲（Philippe Martinez）、隸屬共產黨（Parti Communiste Francais）的巴黎市副市長柏薩（Ian Brossat），以及多名政治人物都參與這場遊行。

但即使在左翼內部，無論是社會黨（Parti Socialiste）、不屈法國（La France Insoumise）或左翼激進黨（Parti radical de gauche）等左派政黨，內部皆對遊行的訴求意見分歧。

法媒指出這與「反伊斯蘭恐懼」一詞隱射法國種族主義，以及支持政治人物多偏向伊斯蘭的背景有關。

法國極右派政黨「國民聯盟」領導人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）指責這場遊行參與者「等同與伊斯蘭激進者站在一起。這些人在我們國家發展極權主義意識形態，並試圖對抗法國共和的法律」。

遊行可見不少參與者全家動員，氣氛大致和平歡樂，活動於下午6時左右落幕。（編輯：陳彥鈞）

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