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網瘋「顛倒耶誕樹」！超有創意又能省空間

才剛進入11月中旬，英、美等國卻已有許多網友迫不及待的在社群網站上分享「耶誕節佈置」，有趣的是，今年竟開始流行「顛倒耶誕樹」！由於極富創意又兼具節省空間的實用性，造成網友們爭相效仿。（圖擷取自IG）

才剛進入11月中旬，英、美等國卻已有許多網友迫不及待的在社群網站上分享「耶誕節佈置」，有趣的是，今年竟開始流行「顛倒耶誕樹」！由於極富創意又兼具節省空間的實用性，造成網友們爭相效仿。（圖擷取自IG）

2019-11-11 00:30:03

〔即時新聞／綜合報導〕才剛進入11月中旬，英、美等國卻已有許多網友迫不及待的在社群網站上分享「耶誕節佈置」，令人耳目一新的是，今年竟開始流行「顛倒耶誕樹」！由於極富創意又兼具節省空間的實用性，造成網友們爭相效仿。

據英國《太陽報》報導，對於英、美等西方國家，耶誕節是每年壓軸的重要節慶，家家戶戶都為耶誕佈置耗盡心；而今年，竟開始流行「顛覆傳統」的「顛倒耶誕樹」，除了造型新穎、十分有創意，還能節省空間，兼具實用性，讓「顛倒耶誕樹」大獲好評。

網友們不僅在家中精心佈置「顛倒耶誕樹」，還在社群媒體上展示他們與眾不同的耶誕樹，也有網友在網路上分享法國巴黎（Paris）5星級皇家蒙索飯店（Le Royal Monceau）大廳中超大「顛倒耶誕樹」的照片。

據報導，民眾除了自製「顛倒耶誕樹」，也能直接買到附上掛勾的「顛倒耶誕樹」，甚至還有「白色」款式能選擇。

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Pet Friendly #ChristmasTree #upsidedown #upsidedownchristmastree

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