香港人反抗》科大生墜樓亡 牧師：家屬決定捐器官

牧師袁天佑發言時，引述消息指周梓樂家人決定捐出周生的器官「遺愛人間」。圖為昨日在金鐘添馬公園的「主佑義士」祈禱及追思會。（美聯社）

2019-11-10 21:55:47

〔即時新聞／綜合報導〕香港科技大學學生周梓樂日前墮樓不治，今日在中環遮打花園有教會人士舉辦「主懷安息 沉痛懷念周梓樂兄弟」祈禱會。牧師袁天佑發言時，引述消息指出，周梓樂家人決定捐出周生的器官「遺愛人間」。

根據《立場新聞》報導，袁天佑表示：「（周梓樂）的死亡是與麻木不仁的政權相關，也可以說，他是被麻木不仁的政權推落去，死亡的。」他又指，周梓樂的家人同意捐出其器官，「遺愛人間」。

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天主教香港教區輔理主教夏志誠也表示，周梓樂的死因「不明不白、不清不楚」，是文明社會及良心未冺的人所不能接受的。夏志誠強調，必須要召開死因庭「還一個真相、一個公道」。

牧師朱耀明則在集會現場呼籲，市民要替周梓樂走下去，直到「五大訴求，缺一不可」。朱耀明在高呼「我們在這裡立志，要繼承抗爭，不退讓！」後，參與集會的人士立刻以「光復香港，時代革命」、「香港人，反抗」等口號應和。

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