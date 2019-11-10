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12台人遠渡重洋救災 讓日本人濕了眼眶
2019-11-10 21:17:40
〔即時新聞／綜合報導〕10月中旬第19號颱風「哈吉貝」肆虐日本，兩週內水患造成88死慘劇，宮城縣丸森町也嚴重受災。據外電報導，有12名台灣人自費飛到當地，協助居民整理家園，其中，陳先生受訪說，他經歷過921大地震，當時台灣受到日本許多協助，這次到日本當志工，可以說是回饋當初受到的幫助。
綜合外媒報導，宮城縣丸森町算是交通不便的山區，受到哈吉貝颱風帶來的災害，災區許多地方至今仍尚未復原，目前當地統計，還有280件受災案尚待善後，但志工人力短缺。
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在台灣經營甜品的陳一銘得知後，號召家人和朋友飛到日本3至9天，協助丸森町善後，他們動手移走被吹壞的溫室棚架、替年長者清掃住家淤積的泥污等。據日本共同社報導，其中有對日本夫婦感謝不已，妻子看見廚房竟然能恢復乾淨，笑著用中文親口說「謝謝」。
陳一銘說，他在台灣也接待過不少日本顧客，逐漸對日本感到親近，再加上921大地震時台灣受過日本幫助，因此自費搭廉航到日本幫忙災後復原；去年西日本發生暴雨時，他也曾赴災區出力。
不少日本網友看到這報導後也相當感動，紛紛留言「真不簡單，很棒，身為一個日本人非常感謝您，最近天氣一天比一天冷，請保重身體」、「非常感謝從台灣來的支援。我真誠希望這樣的溫暖交流能夠再繼續傳播」、「台灣是永遠的夥伴」、「當日本或其他國家遇到災害時，台灣會先出面幫助。台灣是鄰國中唯一真正友好的」。