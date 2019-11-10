12台人遠渡重洋救災 讓日本人濕了眼眶

日本宮城縣遭颱風「哈吉貝」肆虐，許多地方遭泥沙、水淹沒。（美聯社，資料照）

2019-11-10 21:17:40

〔即時新聞／綜合報導〕10月中旬第19號颱風「哈吉貝」肆虐日本，兩週內水患造成88死慘劇，宮城縣丸森町也嚴重受災。據外電報導，有12名台灣人自費飛到當地，協助居民整理家園，其中，陳先生受訪說，他經歷過921大地震，當時台灣受到日本許多協助，這次到日本當志工，可以說是回饋當初受到的幫助。

綜合外媒報導，宮城縣丸森町算是交通不便的山區，受到哈吉貝颱風帶來的災害，災區許多地方至今仍尚未復原，目前當地統計，還有280件受災案尚待善後，但志工人力短缺。

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在台灣經營甜品的陳一銘得知後，號召家人和朋友飛到日本3至9天，協助丸森町善後，他們動手移走被吹壞的溫室棚架、替年長者清掃住家淤積的泥污等。據日本共同社報導，其中有對日本夫婦感謝不已，妻子看見廚房竟然能恢復乾淨，笑著用中文親口說「謝謝」。

陳一銘說，他在台灣也接待過不少日本顧客，逐漸對日本感到親近，再加上921大地震時台灣受過日本幫助，因此自費搭廉航到日本幫忙災後復原；去年西日本發生暴雨時，他也曾赴災區出力。

不少日本網友看到這報導後也相當感動，紛紛留言「真不簡單，很棒，身為一個日本人非常感謝您，最近天氣一天比一天冷，請保重身體」、「非常感謝從台灣來的支援。我真誠希望這樣的溫暖交流能夠再繼續傳播」、「台灣是永遠的夥伴」、「當日本或其他國家遇到災害時，台灣會先出面幫助。台灣是鄰國中唯一真正友好的」。

來自台灣的甜品店老闆陳一銘號召親朋好友一起到丸森町協助哈吉貝颱風災後復原。（圖擷取自日本WBS影片）

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