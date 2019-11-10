下班徒步20公里回家 好心同事募資買車送她

美國老婦人奎因，因汽車故障，走路往返上下班，同事上網募資，買車送給奎因，讓奎因感動落淚。（圖翻攝自Josh Lewis臉書）

2019-11-10 22:35:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名60歲老婦人奎因（Darlene Quinn）在3個月前汽車故障後，因無力負擔龐大的汽車維修費用，索性走路往返上下班，單程將近20公里，同事知道後，決定上網募集資金，買輛新車送給她，讓奎因感動落淚。

根據外媒報導，奎因目前在南卡州格里爾鎮的聯邦快遞工作，但3個月前汽車故障後，因為負擔不起龐大的汽車維修費用，索性徒步上下班，單程將近20公里（12英里）。她的同事路易斯（Josh Lewis）和老闆曾看到獨自走在街頭的奎因，決定讓奎因搭便車，讓她不用那麼辛苦的走路，也因為這樣的機緣，他們才得知奎因是因沒錢支付高額維修費才開始走路上下班，於是決定一起替奎因在募資平台籌款，短短一個禮拜，吸引了近100名人士捐款，並成功籌措足夠的金額替奎因購買一輛新車。

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收到禮物的奎因，忍不住落下感動的淚水，她感動地說，「不敢相信這一切竟然發生在我身上」，路易斯還告訴她，「有2家本地企業也願意伸出援手幫助奎因」。奎因也透過路易斯表示，她希望能夠親自感謝所有貢獻的人，並親手寫下了感謝卡，希望路易斯分享給捐贈者，表達感謝之意。

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