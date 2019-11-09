香港人反抗》悼念周梓樂 10萬人參與「主佑義士」祈禱追思會

2019-11-09 21:56:35

〔即時新聞／綜合報導〕香港科技大學學生周梓樂在4日凌晨墜樓，昨日（8）逝世。香港市民今日在金鐘添馬公園發起「主佑義士」祈禱及追思會，為周梓樂默哀，大會表示，有約10萬名市民參與。

綜合香港媒體報導，此次集會獲不反對通知書。集會於傍晚6點開始，參與者很快將添馬公園草地坐滿，香港警方則於周遭戒備。而集會剛開始便有一名青年因為攜帶鐳射筆而遭警方逮捕，引起現場市民不滿。

由於周梓樂為基督徒，集會由鄰舍北區教會堂主任陳凱興帶領在場人士讀經文，隨後有多人上台發表演說。其中，有義務急救員分享8月5日當晚，在荃灣為受刀傷的少年急救的經歷，她說，「我更加生氣的是，每當有人犧牲、受傷，所有香港人先有一晚覺醒、團結，但然後第二天就生活正常！」

香港眾志秘書長黃之鋒則說，他相信上帝會施行祂的審判，彰顯公義，經歷了無數次的悲傷時刻，共同承擔大家的喜悅，更重要是願意感受別人痛苦，這會令香港人身份更強大。

有一位前線示威者在台上說，即使《禁蒙面法》實施，前線示威者也絕不會害怕，無論如何打壓都不會放棄。他呼籲，既然前線願意為和理非擋子彈，期望和理非願意保護後方。全場人士隨即以「好」聲應和。這名男子又現場發誓，會為所有在運動中逝世的人士，「一定會幫你們報仇、沉冤得雪、一定要血債血償。」

晚間8點半，集會申請人劉穎匡呼籲，市民星期一罷工，並且宣布集會結束。主辦方則表示，有約十萬名市民及信徒參與祈禱及追思會，氣氛凝重。對於周梓樂同學家人和親友，集會籌委會表示，致以最深切慰問，並祝願傷者盡快康復。

集會結束後，部份人士並沒有離去，並以鐳射筆照射附近的駐港解放軍軍營，並斥罵在場員警，警方隨即舉起藍旗要求群眾散去。

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