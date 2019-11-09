NASA「全電動」載人飛機首度亮相！最快1年後完工

2019-11-09 20:35:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國航太總署（NASA）加州航空實驗室今（9）日展示了初版的全電力驅動的載人飛機，編號X-57的「麥斯威爾」號（Maxwell）。

據《路透》報導，美國航太總署（NASA）今（9）日在較鮮為人知的加州航空實驗室，展示了仍處於實驗性的全電力驅動飛機X-57「麥斯威爾」號。

報導指出，這架全電力驅動飛機是由義大利Tecnam公司產的「P2006T」雙引擎螺旋槳飛機改造而成，自2015年開始研發，預計最快在1年後進行首次試飛。

麥斯威爾號預計將有14顆電動引擎，並透過特製的鋰電池供電，目前NASA已成功安裝其中最大的2顆，因此決定讓它首度亮相。

除此之外，NASA也展示了全新打造的模擬飛行器，讓工程師和機師得以在飛機完工前就搶先體驗成品的操作和維修手感。

據悉，X-57「麥斯威爾」號是NASA近20年來首次研發能夠載人的「X系列」實驗機型。除X-57外他們也曾在1946年成功研發出「貝爾X-1」（Bell X-1）超音速飛機，以及登月第一人阿姆斯壯（Neil Armstrong）曾飛行過的「X-15」火箭動力飛機。

雖然民間私人企業已針對全電動飛機投入長時間的研究，但NASA的X-57計畫範圍遠比私企更加廣泛，他們希望未來能夠在證明這項科技的可行性後，能夠建立普世的安全、適航性標準，並增進能源效率、減少飛行噪音。

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