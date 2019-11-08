抓偷車賊遭「潑汽油」！受害警察：以為再也回不了家

英國埃塞克斯郡巴西爾登（Basildon, Essex）發生一起差點「鬧出人命」的妨害公務案件，28歲男子傑克森（Justin Jackson）竟在警方逮捕摩托車竊賊時，向他們「潑汽油」，讓被潑中的8名警察深陷恐懼，怕再也回不了家！（圖擷取自youtube）

2019-11-09 00:01:41

〔即時新聞／綜合報導〕英國埃塞克斯郡巴西爾登（Basildon, Essex）發生一起差點「鬧出人命」的妨害公務案件，28歲男子傑克森（Justin Jackson）竟在警方逮捕摩托車竊賊時，向他們「潑汽油」，讓被潑中的8名警察深陷恐懼，怕再也回不了家！

綜合外媒報導，警方5月5日在巴西爾登將一名摩托車竊賊制伏在地後、準備帶回警局時，突然遭到男子傑克森持裝滿汽油的澆水器攻擊、潑中8名警察，隨後很快遭到制伏、逮捕。

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被汽油潑中的8名警察，分別受到不同程度的傷害，有些只是皮膚刺癢、呼吸不順，但其中有人被潑中眼睛，根本不清楚發生什麼事，就痛到抱頭蹲下；一開始他們以為被潑酸類或漂白水，直到他們聞出是汽油時，陷入深深的恐懼。

檢察官指出，8名警察意識到被潑「汽油」後十分恐懼，擔心周遭民眾和自身的安危；代表受害員警發言的警司表示，有警察當時認為自己與同僚隨時會像「煙火」一樣就地燃燒、再也回不了家，並指出加害人根本是蓄意攻擊，絲毫沒有考慮過附近其他人的安危。

警司也補充，8名警察非常感謝附近居民先用鍋子裝水、讓他們簡單清潔，再邀請他們到家中沐浴，讓他們倍感溫馨、留下十分特殊的回憶。

7日開庭時，傑克森的律師替他念出所寫的道歉信，信中示當時「只是想緩和局勢。」以及「我能想像他們該有多害怕，我為我所做的一切感到非常抱歉。」，而他最終被判入獄3年9個月。

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