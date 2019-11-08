澳洲鴿子偷走士兵之墓獻花 戰爭紀念館內築出超美鳥巢

10月初起，擺在無名澳洲士兵之墓的罌粟花經常消失，後來得知原來是被鴿子叼去築巢。（路透）

2019-11-08 19:31:18

〔即時新聞／綜合報導〕位於坎培拉的著名景點澳洲戰爭紀念館，有工作人員發現，自10月初起，擺在無名澳洲士兵之墓（Tomb of the Unknown Australian Soldier）的獻花經常消失，日前終於得知真相，原來是被一隻鴿子「偷去」，在紀念堂內築出美麗鳥巢。

綜合外媒報導，照片顯示，館內氣氛莊嚴的紀念堂一角，偷走罌粟花的鴿子在象徵軍人「堅毅」特質的戰傷士兵彩繪玻璃前，利用一朵朵紅花築巢，並入住其中。

請繼續往下閱讀...

館方表示，鴿子在此築巢的行為，代表的是「提醒人類和飛禽走獸在戰場上的強力連結」。

歷史學家漢普頓指出，兩次世界大戰中，鴿子被廣泛用作信使，而過去曾有2隻澳洲鴿子因在二戰中表現優異，獲頒「迪金勳章」（Dickin Medal），此為英國頒發給在戰爭中表現傑出的動物們的勳章。

鴿子在澳洲戰爭紀念館內的一處彩繪玻璃旁築巢。（路透）

澳洲一隻鴿子叼走墓碑上的花。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法