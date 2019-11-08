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兒童超愛穿！民宅起火兇手竟是「發光鞋」 弄濕電池易短路

加拿大近日發生一起民宅失火事件，他們懷疑起火源就是這雙「發光鞋」。（圖擷自Abby Spielmacher臉書）

加拿大近日發生一起民宅失火事件，他們懷疑起火源就是這雙「發光鞋」。（圖擷自Abby Spielmacher臉書）

2019-11-08 11:37:40

〔即時新聞／綜合報導〕受到眾多兒童喜愛的「發光鞋」，只要踩在地上，鞋底的燈就會閃閃發亮，是許多人兒時必穿過的鞋款。不過，近日在加拿大發生一起民宅失火事件，兇手疑似就是這雙「發光鞋」。

「發光鞋」是以電池供電，踩在地上鞋底就會發光的鞋款，受到兒童喜愛。（圖擷自Abby Spielmacher臉書）

「發光鞋」是以電池供電，踩在地上鞋底就會發光的鞋款，受到兒童喜愛。（圖擷自Abby Spielmacher臉書）

《CTV News》報導，當時適逢艾比（Abby Spielmacher）女兒生日，在家中舉辦派對時，有位女童大喊「有大火」，她才發現放在車庫中的發光鞋竟「自燃」起火，冒起將近1公尺高的大火。

許多人指控，若發光鞋濕掉，鞋底可能會短路而起火。（圖擷自Abby Spielmacher臉書）

許多人指控，若發光鞋濕掉，鞋底可能會短路而起火。（圖擷自Abby Spielmacher臉書）

艾比與丈夫趕緊將火勢撲滅，並將起火物移至屋外，才發現這雙以電池供電的發光鞋，鞋底已經完全燒焦，懷疑起火源就是這雙發光鞋。

事實上，這並非首次發光鞋自燃的事件，美國在2016年也發生過一雙發光鞋在車廂中意外起火的案件，更曾出現一宗集體訴訟案，這群人指出，這些發光鞋若不慎弄濕，裝置在內的電池可能會短路起火，並造成兒童的腳底被燒傷。

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