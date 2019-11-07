遠征俄國慘敗喪命 拿破崙獨腿愛將遺骨尋獲

考古團隊今年7月在俄國斯發現一具獨腿遺骸，經DNA鑑定後，身分確定是法國皇帝拿破崙的愛將居丹（Charles-Etienne Gudin）。（法新社）

2019-11-07 23:23:48

〔即時新聞／綜合報導〕法國和俄羅斯的考古團隊今年7月在俄國斯摩棱斯克（Smolensk）發現一具有200年歷史的獨腿遺骸，經DNA鑑定後，身分確定是法國皇帝拿破崙（Napoleon Bonaparte）的愛將居丹（Charles-Etienne Gudin）。

綜合外媒報導，今年5月，由歷史學家馬林諾夫斯基（Pierre Malinowski）領導的考古團隊根據拿破崙愛將達武（Louis-Nicolas Davout）的回憶錄開始尋找居丹遺骸，並獲得俄國克里姆林宮的支持。7月，考古學家在舞池的地基下發現一具棺木，裡面躺著一具獨腿遺骸，懷疑就是居丹。

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馬林諾夫斯基後來帶著這具遺骸的部分股骨和牙齒從莫斯科飛到馬賽，與居丹的母親、手足和兒子的遺骨DNA進行比對。他說，馬賽一位教授進行廣泛鑑定後，DNA匹配度達到100%，由此確定遺骸身分就是居丹。

居丹出生於貴族家庭，是法國大革命戰爭和拿破崙戰爭的元老，他和拿破崙就讀同一所軍校，被認為是拿破崙最喜愛的將軍之一。

1812年，拿破崙遠征俄國慘敗，一同出征的居丹在斯摩棱斯克附近被砲彈擊中，一腿必須截肢，但在3天後死於壞疽，年僅44歲。他的心臟被軍隊帶回法國，葬在巴黎拉雪茲神父公墓（Père Lachaise cemetery）的教堂。

馬林諾夫斯基說，他認為居丹的遺骸將被埋葬在巴黎的傷兵院（Les Invalides），這是一座歷史悠久的軍事博物館和古蹟，拿破崙就葬在此地。

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