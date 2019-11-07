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香港人反抗》抵制港府！ 港人自發共創「黃色經濟圈」撐香港

香港網友近日發起共創「黃色（泛民主派）經濟圈」計畫，呼籲市民改以參與民間自辦的年宵市場，抵制香港政府明年所舉辦的年宵市場，。（圖擷取自臉書＿黎特 Knight Lai）

香港網友近日發起共創「黃色（泛民主派）經濟圈」計畫，呼籲市民改以參與民間自辦的年宵市場，抵制香港政府明年所舉辦的年宵市場，。（圖擷取自臉書＿黎特 Knight Lai）

2019-11-08 00:07:09

〔即時新聞／綜合報導〕香港網友近日發起共創「黃色（泛民主派）經濟圈」計畫，呼籲市民以消費行為來支持反送中運動，抵制香港政府明年所舉辦的年宵市場，改以參與民間自辦的年宵市場。

提供示威手足短期工作機會

根據《立場新聞》報導，網友提出藉由「黃色經濟圈」的年宵活動，先建立「黃色商家」的認證機制，再以舉辦年宵市場的「展覽」方式，讓「黃色商家」進而宣傳產品或服務，並藉此機會提供示威者大量短期的工作機會，聘請有經濟壓力、需要工作的「手足」（反送中示威者）。

發起的網友表示，已連絡部分場地業主，有意願以優惠價格出租場地。發起人表示，計畫主辦方的6成利潤投資到民主基金與產業；2成利潤投放於營運基金，以求永續；1成經投票決議捐出；剩下1成以利息形式回饋投資者。

不少網友欣然以對，形容該方案爲「黃色經濟圈的第一個核彈」，透過如此模式，形成投資、消費、盈利，再投資新項目的循環。

對此，「Terry 的媒體懶人堂」5日也在臉書發文表示，被捕、入獄、罪成的前線示威者，尤其容顏曝光的，其求職一定有影響。而日前就有2家小店聯絡希望能出一份力，提供示威者手足工作機會。

「Terry 的媒體懶人堂」指出，純黃的商圈，即使存在，規模都很小。要完全建立本土供需，把紅底或中國成分去除，在供應層面有困難。至少必須在可行的情況，保住黃店，才能保住手足。而很多黃店不一定會公開，有些看似「中立」的商家，背後實則黃到發光。

有網友提議可以推出「黃店折價券」。（圖擷取自＿連登LIHKG討論區）

有網友提議可以推出「黃店折價券」。（圖擷取自＿連登LIHKG討論區）

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