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美9名婦孺遭毒梟殘殺 死者家屬哭訴：他們被當成誘餌

美國摩門教家族4日在墨西哥北部遭販毒集團攻擊，造成9人死亡，死者家屬朱利安昨出面向媒體公開談話。（法新社）

美國摩門教家族4日在墨西哥北部遭販毒集團攻擊，造成9人死亡，死者家屬朱利安昨出面向媒體公開談話。（法新社）

2019-11-07 16:46:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國摩門教家族4日在墨西哥北部遭販毒集團槍手埋伏攻擊，造成9名婦孺身亡，引起美國社會震驚，當地官員表示，他們是錫納羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）鬥爭下的犧牲者，這場襲擊行動其實是「誘餌」，目的是誘使另一方開火。

根據《路透》報導，美國摩門教「萊巴倫」（LeBaron）家族成員中的3名母親、14個孩子分乘3輛車前往機場時，在索諾拉州的道路上遇襲，共有3名婦女和6名孩童喪命。此事也讓美國總統川普大為光火，像墨西哥政府喊話合作，要動用軍隊清理這些「禽獸」。

住在同一個摩門教聚落，一些受害者的堂兄萊巴倫（Lafe Langford）表示，「我們被故意當成誘餌，誘使毒幫去對付另一個毒幫。」根據倖存孩子們的口述，當襲擊開始攻擊第一輛汽車時，母親克里斯蒂娜·強森下車並揮舞著手臂，以表明他們不是幫派成員，但依然被毒販槍殺，她的孩子則在襲擊中倖存下來，隨後第二輛、第三輛汽車接連被襲擊。《路透》的影片顯示，汽車車頂和側面有十幾個彈孔，內部、座椅和兒童玩具上都沾滿了鮮血。

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