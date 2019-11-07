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荷蘭史基普機場傳劫機事件 乘客機組員安全下機
2019-11-07 03:59:05
〔中央社〕荷蘭憲兵今天表示，他們正在調查阿姆斯特丹史基普機場一架飛機上的「可疑情況」，目前乘客與機組員已安全下機。根據未獲證實的報導，疑似有持刀男子意圖劫持班機。
憲兵當局不願多透露詳情，只表示乘客和機組員已安全下飛機。據報導，這架班機上有27人。
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英國「每日鏡報」（Daily Mirror）網站報導，根據未獲證實消息，數名持刀男子意圖劫持西班牙歐羅巴航空公司（Air Europa）今晚一架飛往馬德里的班機。
社群媒體傳出的影像顯示，武裝警員守在封鎖線後，機場內有許多人。
史基普機場（Schiphol）是歐洲第3忙碌的機場，僅次於倫敦的希斯羅機場（Heathrow）和巴黎的戴高樂機場（Charles de Gaulle Airport）。