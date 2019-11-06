上網隔空問診「性病」？ 專家︰「人群診斷」正夯

現代社會網路發達，大部分的人一遇到問題，就會先上網科普，或是在論壇上發問。近來美國雜誌上發表了一項新研究，聲稱人們越來越會在社交網路「Reddit」上請陌生人診斷自己的「性病」，該現象被稱為「人群診斷」（crowd-diagnosis）。（示意圖）

2019-11-06 17:11:27

〔即時新聞／綜合報導〕現代社會網路發達，大部分的人一遇到問題，就會先上網科普，或是在論壇上發問。近來美國雜誌上發表了一項新研究，聲稱人們越來越會在社交網路「Reddit」上請陌生人診斷自己的「性病」，該現象被稱為「人群診斷」（crowd-diagnosis）。

根據《法新社》報導，加州大學聖地牙哥分校（University of California San Diego）的研究人員，檢查了Reddit上有關性病的17000個帖子，並且分析了其中500個隨機樣本，其中有58％明確要求「人群診斷」，31％附有症狀的圖片。

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此類發文中，有五分之一的用戶，是在諮詢醫生後，再來網路上詢問其他人的看法；通常這類提問得到答覆的速度很快，甚至有些人在不到1分鐘的時間內，就得到了網友的回覆。

目前Reddit是美國第5大網站，流量僅次於Google、YouTube、Facebook以及Amazon，每月活躍用戶數達3.3億。加州大學聖地牙哥分校的流行病學家艾爾斯（John Ayers）也稱「大家總在討論Google博士」。

不過艾爾斯認為，「人們其實希望能與真實的人互動」、「現在流行的人群診斷相當不準確，也充滿危險」，所以他和同事設想了一個將來可以在社交網絡上獲得醫療保健專業人員建議的未來，而且醫療人員不一定要在信息不足的時候做出診斷，而是在進行初步篩查後，向需要的用戶推薦適合他們的診所，或是諮詢電話。

對此，艾爾斯補充，「從長遠來看，人群診斷可能會為公共衛生信息帶來好處」、「訓練有素的專家，正在為Reddit提供指點」。

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