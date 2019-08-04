浪漫七夕「愛愛有一套」 衛生局：遠離性病沒煩惱

2019-08-04 18:50

［記者陳恩惠／桃園報導］三天後就是農曆七夕情人節，桃園市衛生局為推廣安全性行為，特地與桃緣彩虹居所在百貨公司前的騎樓廣場，舉辦「安全性行為及性病防治衛生教育宣導活動」，提醒情侶享受浪漫情人節約會之餘，在濃情密意的關鍵時刻，別忘了注意安全性行為，提升自我保護觀念，堅持「無套不入」原則，不但能套住幸福，還能遠離愛滋。

衛生局表示，隨著社會風氣開放及交友資訊快速傳遞，速食愛情成了現代社會的另一項產物，如此的愛情觀再加上情人節鮮花巧克力與浪漫氣氛的催化下，容易讓人意亂情迷，可能造就不少速食性愛關係，但是性關係的複雜化，以及對實施安全性行為的輕忽，可能隨時引爆愛滋病感染的危機。

活動現場不但提供安全性行為健康衛教，另還舉辦有獎徵答、播放短片及愛滋篩檢服務，民眾只要拍照按讚打卡就贈送保險套，並特別精心設置寄語傳情的活動，讓民眾在愛心便利貼寫上對伴侶或配偶的告白後，貼在海報架上傳達綿綿情意。

衛生局提醒，安全性行為時，全程正確使用保險套及水性潤滑液，可預防多數性傳染疾病，使用保險套時應注意：「撕、捏、套、取、丟」步驟，確保保險套沒有破裂，購買時也要注意保存期限；如果不慎發生不安全性行為，除應隨時注意自我健康狀況外，更要定期接受愛滋篩檢，早期診斷早期治療，可避免傳染他人，真正保護自己及情人的健康。

愛滋病防治相關服務資訊，可至桃園市衛生局網站/專業人員區/疾病防疫/愛滋防治查詢或撥打衛生局24小時防疫專線0800-033-355洽詢。

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