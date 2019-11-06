加州森林遭火吻 太空中清晰可見焦黑「傷痕」

NASA噴射推進實驗室（JPL）公布一張衛星照片，加州大火在土地上留下的焦痕在太空中清晰可見。（圖擷取自JPL官方網站）

2019-11-06 15:55:37

〔即時新聞／綜合報導〕加州森林大火對當地環境帶來嚴重的衝擊，當地時間10月底，南加州再度發生大火，約20萬名居民被迫撤離家園，州長紐森（Gavin Newsom）也在27日宣布全州進入緊急狀態。4日，NASA噴射推進實驗室（JPL）公布了一張由衛星所拍攝的照片，凶狠火勢在加州土地上留下的痕跡，竟在太空中清晰可見。

根據JPL官方消息指出，這場金凱德大火（Kincade Fire）在加州土地上留下數千英畝的燒痕，透過衛星Terra所搭載的感測器ASTER，NASA在北美東部時區3日11點時拍下了這張令人驚訝的照片。

請繼續往下閱讀...

以希爾茲堡（Healdsburg）作為拍攝中心，這張衛星照片涵蓋範圍達約40公里，藉由ASTER收集地表資訊的精湛技術，可以清楚的分辨出地面情況的不同；其中灰黑色的地方代表已經燒焦的區域，黃色的點則代表仍在悶燒的區域。

祝融無情的親吻在土地上留下難以抹滅的痕跡，而這場大火仍在延燒。截至3日，金凱德大火焚燒面積多達約315平方公里，372棟建物遭到摧毀。根據JPL轉述加州林業和消防局消息，80%的火勢現已經被控制住。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法