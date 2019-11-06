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憶柏林圍牆倒塌 戈巴契夫：不介入為不讓流血事件發生

前蘇聯領導人戈巴契夫。（路透）

前蘇聯領導人戈巴契夫。（路透）

2019-11-06 14:14:28

〔即時新聞／綜合報導〕近日是柏林圍牆倒塌30週年，時任蘇聯最高領導人的戈巴契夫接受外媒專訪，指出當時決定不介入東西德統一的原因是絕不能讓流血事件發生。

《BBC中文網》 訪問88歲的戈巴契夫，對於當年柏林圍牆倒下，東西德統一，蘇聯決定不介入的決策脈絡，戈巴契夫回應，德國統一這件事情太大了，決不能讓流血事件發生，「對我們、歐洲甚至全世界都受不了，因此我們宣布不干預」。

至於現在俄羅斯與西方抗衡的局面，戈巴契夫感嘆，只要核武器還在，就是巨大無比的威脅。當年戈巴契夫與美國總統雷根達成削減核武協議《中程導彈條約》，但2018年美國總統川普宣布退出，俄羅斯總統普廷則於2019年2月宣布暫停履約。戈巴契夫表示，所有國家都應該宣布銷毀核武，這可以拯救自己、拯救地球。

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