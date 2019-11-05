「中國大叔大媽」宮古島亂丟垃圾 日本旅客尖叫崩潰

從節目截圖中可以清楚的看到，有名男子不但在海灘上邊走邊吃冰淇淋，吃完之後竟直接將垃圾丟在沙灘上、隨海浪漂流。（圖擷取自PTT）

2019-11-05 22:47:57

〔即時新聞／綜合報導〕擁有日本最佳海灘美譽的沖繩宮古島，不僅受到日本遊客熱愛，海外旅客也爭相到訪，但近日卻有日本節目拍到有旅客在海灘「隨手亂丟垃圾」，讓節目來賓紛紛看傻眼；有PTT網友看到節目後，將截圖放上PTT，痛批「無教養中國人，日本人也怒了」，引起許多網友加入討論。

一名網友今（5）日在PTT發文「無教養中國人，日本人也怒了」，附上多張日本節目「ザワつく！ 金曜日」截圖，指稱「美麗的世外桃源宮古島」遭中國的觀光客破壞。

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從節目截圖中可以清楚的看到，有個大叔在海灘邊走邊吃冰淇淋，吃完之後竟直接將垃圾丟在沙灘上、隨海浪漂流，還有幾名大媽，坐在海邊拿衛生紙擦完腳後，衛生紙竟留在原地就離開；而截圖左上角的來賓畫面，可以看到來賓們的面色相當凝重。

原PO最後也補充，宮古島的日本旅客看到有人邊走邊吃冰淇淋時已經在尖叫，沒想到那個男子還亂丟垃圾，讓他們「理智直接斷線」。節目播出後，許多日本網友直呼要「禁止中國觀光客」，提醒大家「去日本旅遊記得不要說自己是中國人啊」，最後也呼籲大家「明年真的要好好投票，不然蝗蟲又要來了，哭，更慘的是以後還要跟他們一國，光想就流冷汗」。

許多網友看了後留言，「支那人意外嗎？」、「狗改不了吃屎」、「中國人真糟糕」、「沒偷小便就不錯了」，但也有網友懷疑，「去宮古島最多的不是台灣人嗎」、「老實說那畫面我不能確定不是台灣人」、「其實台灣人也差不多，我說大媽大叔」，但馬上遭到網友反駁「台灣人教養很好啊」、「台灣人教養是沒多好，但是比支那人好太多了」。

還有幾名大媽坐在海邊拿衛生紙擦腳，擦完後把衛生紙留在原地就離開。（圖擷取自PTT）

大媽坐在海邊拿衛生紙擦腳，擦完後把衛生紙留在原地。（圖擷取自PTT）

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