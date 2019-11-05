硬送中？中國稱將「健全」對港管治 支持港府加強執法

中國官員今（5）日再次重申，將「健全」對香港的管治權，並「完善」香港特區維護國家安全的法律。圖為中國在港昂船洲海軍基地開幕儀式。（路透）

2019-11-05 19:55:00

〔即時新聞／綜合報導〕中共四中全會上週落幕，除對台提出遭質疑欲干涉我國大選的「26條」外，中國官員今（5）日再次重申，將「健全」對香港的管治權，並完善香港特區維護國家安全的法律。

中共四中全會上週落幕，除對台提出遭質疑要干涉我國2020大選的「26條」外，也對香港提出對策，稱「一國兩制的底線不容侵犯」。

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據《路透》報導，中國官員今（5）日重申，將「健全」香港維護國安的法律系統，並根據香港《基本法》、中國《憲法》「完善」對港的管治權，但並沒有透露具體措施。

綜合外媒報導，中國全國人大常委法工委主任、港澳基本法委員會主任沈春耀，日前在中共中央宣傳部的記者會上，稱「一國兩制底線不容挑戰」，並「支持香港強化執法力量」。

沈春耀表示，「一國」是「兩制」的前提和基礎，絕不容忍分裂行為及堅決防範外部干預，並提出將提高特區依法治理水準、完善特區首長任免制度、設立全國人大常委會對港基本法的解釋制度、建立健全維護國安的法律制度、支持特區強化執法、加深經濟連結、加強港澳國家意識和愛國精神等措施。

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