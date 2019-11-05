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插隊買超人氣漢堡賠命 目擊者：身被刺多刀慘死
2019-11-05 22:24:23
〔即時新聞／綜合報導〕美國著名炸雞連鎖店大力水手（Popeyes）重新上架超受好評的炸雞漢堡，民眾聞訊蜂擁而至。不料在當地時間禮拜一晚上，馬里蘭州竟有人因插隊購買漢堡，引發衝突被刺殺慘死，目前警方正全力追緝嫌犯中。
根據英國《每日郵報》報導，美國警方發言人詹妮弗·多蘭（Jennifer Donelan）透露「我們已初步確定與這家餐廳重新開賣人氣漢堡有關。」警方在晚間7點左右抵達案發現場，並表示疑似因男子插隊導致有人心生不滿，隨後在男子離開後將他刺殺，最後這名28歲男子被發現倒臥在停車場，全身多處刀傷，警方到場後將他緊急送醫，但已回天乏術。
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大力水手炸雞的發言人表示，「很痛心聽到今晚在馬里蘭州發生的事件，我們都會陪伴在受害者家屬的身邊，並全力配合警方的調查，因為沒有人應該在停車場發生這種悲劇。」
大力水手炸雞因太受歡迎，在美國還有許多購買衝突的案例。曾有人在紐約因等待時間太久而對店內人員瘋狂咆哮，亦或是客人在購買過程中產生矛盾扭打成一團，甚至是自家店員從店內爭執到店外等。