澳洲塔斯海灘驚見「人腦」 遊客好奇觸摸後手麻痺

澳洲塔斯馬尼亞海灘驚見外型激似「人腦」的不明海洋生物。（擷取自Field Naturalists of Tasmania臉書粉專）

2019-11-05 14:36:23

〔即時新聞／綜合報導〕澳大利亞最南端的塔斯馬尼亞州（Tasmania）因人煙稀少，島上物種豐富，有著「澳洲後花園」的美譽，近日一名澳洲女子在當地海灘目擊一種外觀類似「人類大腦」的不明生物，而在觸摸後更感到手部觸覺麻木，她將照片PO上網後引發熱論。

澳洲女子威廉絲（Raquel Williams）近日與母親在塔斯馬尼亞島海灘漫步時，看到一坨一坨外型激似人類大腦的不明海洋生物被海水沖刷上岸，她好奇之下伸手觸摸，想不到其質地比看上去堅硬許多而且還有著黏液，威廉絲說，在碰觸其表面後，手部立即感到麻木，急得她立即將過程PO上當地野生動物臉書粉專，詢問專家此生物的真實身分。

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塔斯馬尼亞博物館無脊椎生物專家格羅夫博士（Simon Grove）表示，照片中出現的應該是某種殖民地海鞘，屬於脊索動物門被囊動物亞門海鞘綱，全世界現已知存在2800多種海鞘，此類生物外型各異，有的外型像是鳳梨而被稱作「海鳳梨」，有的則因貌似人體構造而被俗稱為「海奶子」。

在得知威廉絲的遭遇後，一名女網友巴奈特（Ros Barnett）也在網路上發表親身經歷，她說，自己多年前在塔斯馬尼亞州的布魯尼島（Bruny）碰觸過這種海鞘，結果落得嘴唇腫大、眼睛辣痛的下場。

巴奈特呼籲網友記取她們的教訓，不要輕易碰觸這些生物，她強調，這種海鞘不見得長得像照片中的「人腦」造型，在她的經驗中，也有可能長得像一根豐腴且鬆軟的陽具。

澳洲塔斯馬尼亞島天鵝海（Swansea）9英里海灘一隅。（讀者提供）

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