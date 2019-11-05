為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

澳洲塔斯海灘驚見「人腦」 遊客好奇觸摸後手麻痺

澳洲塔斯馬尼亞海灘驚見外型激似「人腦」的不明海洋生物。（擷取自Field Naturalists of Tasmania臉書粉專）

澳洲塔斯馬尼亞海灘驚見外型激似「人腦」的不明海洋生物。（擷取自Field Naturalists of Tasmania臉書粉專）

2019-11-05 14:36:23

〔即時新聞／綜合報導〕澳大利亞最南端的塔斯馬尼亞州（Tasmania）因人煙稀少，島上物種豐富，有著「澳洲後花園」的美譽，近日一名澳洲女子在當地海灘目擊一種外觀類似「人類大腦」的不明生物，而在觸摸後更感到手部觸覺麻木，她將照片PO上網後引發熱論。

澳洲女子威廉絲（Raquel Williams）近日與母親在塔斯馬尼亞島海灘漫步時，看到一坨一坨外型激似人類大腦的不明海洋生物被海水沖刷上岸，她好奇之下伸手觸摸，想不到其質地比看上去堅硬許多而且還有著黏液，威廉絲說，在碰觸其表面後，手部立即感到麻木，急得她立即將過程PO上當地野生動物臉書粉專，詢問專家此生物的真實身分。

塔斯馬尼亞博物館無脊椎生物專家格羅夫博士（Simon Grove）表示，照片中出現的應該是某種殖民地海鞘，屬於脊索動物門被囊動物亞門海鞘綱，全世界現已知存在2800多種海鞘，此類生物外型各異，有的外型像是鳳梨而被稱作「海鳳梨」，有的則因貌似人體構造而被俗稱為「海奶子」。

在得知威廉絲的遭遇後，一名女網友巴奈特（Ros Barnett）也在網路上發表親身經歷，她說，自己多年前在塔斯馬尼亞州的布魯尼島（Bruny）碰觸過這種海鞘，結果落得嘴唇腫大、眼睛辣痛的下場。

巴奈特呼籲網友記取她們的教訓，不要輕易碰觸這些生物，她強調，這種海鞘不見得長得像照片中的「人腦」造型，在她的經驗中，也有可能長得像一根豐腴且鬆軟的陽具。

澳洲塔斯馬尼亞島天鵝海（Swansea）9英里海灘一隅。（讀者提供）

澳洲塔斯馬尼亞島天鵝海（Swansea）9英里海灘一隅。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
超HOT！塔斯馬尼亞最「火熱」的旅遊點
2019-02-24 06:00

超HOT！塔斯馬尼亞最「火熱」的旅遊點
群山高聳塔斯曼海底之謎 科學家發現「失落世界」
2018-10-12 16:21

群山高聳塔斯曼海底之謎 科學家發現「失落世界」
潮流一哥與文青女神的全新時尚選擇

潮流一哥與文青女神的全新時尚選擇
「世上最小企鵝」疑遭殺害 被當垃圾丟垃圾桶
2018-06-08 14:34

「世上最小企鵝」疑遭殺害 被當垃圾丟垃圾桶
中英對照讀新聞》Uluru climbing ban： Tourists scale sacred rock for final time 烏魯魯禁攀令：遊客們最後一次攀登神聖的石頭
2019-11-05 05:30

中英對照讀新聞》Uluru climbing ban： Tourists scale …
留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓

留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓
好可愛！小無尾熊逃過森林大火 在救援中心乖乖吃飯
2019-11-03 09:23

好可愛！小無尾熊逃過森林大火 在救援中心乖乖吃飯
澳洲將不再對中國人權問題沉默 耿爽這樣反嗆
2019-10-30 23:27

澳洲將不再對中國人權問題沉默 耿爽這樣反嗆

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播