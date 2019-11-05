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與習近平面對面 法官員：馬克宏不避諱香港、新疆問題

馬克宏（左）二度訪問中國，並與習近平（右）會面。（法新社）

馬克宏（左）二度訪問中國，並與習近平（右）會面。（法新社）

2019-11-05 10:58:58

〔即時新聞／綜合報導〕第2屆中國國際進口博覽會今日在上海登場，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也在這段期間訪問中國，與中國國家主席習近平會面；法國官員指出，馬克宏不會刻意迴避香港反送中示威或新疆問題等敏感議題；中國則表示，兩國就人權議題應該進行「有建設性」的對話，而不是互相批評。

根據《法蘭西24》報導，馬克宏在昨日抵達中國，這也是他第二度到訪，人權團體「人權觀察 」向馬克宏喊話，應公開向習施壓，關閉新疆再教育營及尊重香港民眾參與政治的權力。

中國政府則先打預防針，強調以最友善、溫暖的態度歡迎法國總統到來，但雙方應避免在人權和政治議題上互相批評，「香港和新疆事務是中國內政，不適合成為對話主題。」也因為法國4月派遣軍艦航行台灣海峽，中國也警告「不要在印太地區扮演攪局的角色。」

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